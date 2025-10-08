SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Congreso despacha proyecto que crea Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas

Iniciativa transforma las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial en un servicio público de carácter nacional y descentralizado, que además incorporará la nueva defensoría.

José NavarretePor 
José Navarrete

La Cámara de Diputados visó las las modificaciones efectuadas por el Senado y aprobó en tercer trámite el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

La nueva institucionalidad permitirá fortalecer el acceso igualitario a la justicia y brindar atención jurídica y psicosocial a víctimas de delitos, así como representación jurídica gratuita para quienes más lo necesitan, destacaron desde el Ministerio de Justicia, tras la aprobación.

En trámite de la iniciativa el Senado efectuó variadas enmiendas al texto despachado por la Cámara Baja en su primer trámite, en marzo de 2024, pero que no alteraron el fondo de la propuesta.

En general, las modificaciones vinieron a complementar la redacción en algunos aspectos puntuales y se incorporaron normas para fortalecer la institucionalidad que se crea. Así, por ejemplo, se agregó un apartado sobre los derechos de las víctimas de delitos, se reguló el tema de los reclamos de los usuarios en contra del servicio y se adicionaron sanciones.

Las modificaciones del Senado se aprobaron en forma unánime, en dos votaciones.

En la jornada estuvieron presentes Margarita González y Víctor Martínez, padres de Alejandro Martínez —joven víctima de un delito violento—, que impulsaron la iniciativa y acompañaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, en el punto de prensa tras la votación.

Gajardo destacó que la aprobación constituye un “paso muy significativo para la protección de las víctimas”.

“El nuevo servicio va a permitir que víctimas de los delitos se sientan acompañadas por el Estado en esos momentos que son claves, porque son momentos muy dolorosos y no queremos que ninguna madre, ningún padre, vuelva a pasar los problemas y sobre todas las dificultades que tienen enfrentar en la Justicia sin el acompañamiento necesario por parte del Estado”, resaltó la autoridad.

Transformación de las CAJ

Con la iniciativa convertida en ley se transformarán las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial en un servicio público de carácter nacional y descentralizado, que además incorporará la Defensoría de Víctimas de Delitos, unificando y estandarizando la atención a la ciudadanía en esta materia.

El proyecto establece la gradualidad de la puesta en marcha del nuevo servicio, a partir de los 18 meses de la publicación de la ley, con inicio en la zona norte (Arica a Valparaíso).

Esto permitirá brindar asesoría y representación jurídica, orientación legal y acompañamiento psicosocial a quienes han sido víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia, fortaleciendo el acceso a la justicia y propendiendo a la reparación de las víctimas.

El texto aprobado define las funciones y atribuciones específicas de la entidad. Junto a ello, se norma cómo este servicio se organizará administrativamente, su personal, la dirección nacional y regional y su patrimonio.

Entre los mejoramientos a destacar de la nueva institucionalidad está el fortalecimiento de la asistencia jurídica especializada en diversos ámbitos (atención de niños, niñas y adolescentes; asesoría a adultos mayores; asesoría en materia de derechos humanos y discriminación); la solución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación, y refuerzo de la atención integral a víctimas de delitos, en particular ilícitos violentos, lo que constituirá un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana, señaló el Ministerio de Justicia en un comunicado.

Iniciativa de Piñera

La bancada de Diputados de Renovación Nacional (RN) celebró la aprobación y despacho a ley de un proyecto que fue presentado originalmente en enero de 2021, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El proyecto fue retomado por la actual administración luego de que diputados de la tienda opositora impulsaran una campaña en favor de víctimas de la delincuencia.

El diputado RN y presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, sostuvo que “con esta nueva institucionalidad el Estado comienza a saldar una deuda pendiente y da una señal concreta de justicia y humanidad, poniendo a las víctimas en el centro de la política pública”.

“Por demasiado tiempo las víctimas se han sentido solas frente a un sistema que muchas veces privilegia al victimario por sobre su dolor”, afirmó.

Por su parte, el diputado Andrés Longton destacó que con esta aprobación “se va a terminar con esa aberración de que solo los delincuentes tengan abogados patrocinados por todos los chilenos y las víctimas estén abandonadas”.

Más sobre:CongresoCámara de DiputadosDefensoría de VíctimasJaime Gajardo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Condenan a 10 años de prisión el principal acusado del intento de asesinato contra Cristina Fernández

Qué hace Trilogy Metals, la firma que firmó un acuerdo con Trump y se disparó más de 200% en bolsa

Presupuesto 2026: Provoste y gremio docente manifiestan preocupación ante recortes en Educación

Ministerio de Agricultura solicita renuncia al director del Servicio Agrícola y Ganadero

Gobierno pide renuncia a director del SAG “tras un análisis de la gestión del Servicio”

Hamas entrega lista para intercambio de presos y rehenes con Israel y crece optimismo por acuerdo de paz en Gaza

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Noruega por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20

Presupuesto 2026: Provoste y gremio docente manifiestan preocupación ante recortes en Educación
Chile

Presupuesto 2026: Provoste y gremio docente manifiestan preocupación ante recortes en Educación

Congreso despacha proyecto que crea Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas

Ministerio de Agricultura solicita renuncia al director del Servicio Agrícola y Ganadero

Qué hace Trilogy Metals, la firma que firmó un acuerdo con Trump y se disparó más de 200% en bolsa
Negocios

Qué hace Trilogy Metals, la firma que firmó un acuerdo con Trump y se disparó más de 200% en bolsa

Gobierno pide renuncia a director del SAG “tras un análisis de la gestión del Servicio”

Inversores solares, guitarras, tarjetas gráficas, cuatrimotos y hasta un camión: las novedades del nuevo remate de Aduanas

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026
Tendencias

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

En vivo: Argentina y Nigeria luchan por avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: Argentina y Nigeria luchan por avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Pichilemu se prepara para recibir la quinta fecha del Circuito Nacional De Surf

Un nuevo golpe para el Tigre: Perú le hace la desconocida a Ricardo Gareca

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos
Cultura y entretención

A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos

Lisa Cerati habla del vínculo con su padre: “A pesar de su ausencia, es muy loco cómo lo sigo conociendo un poco más”

Con Jared Leto y NIN: guía para entender el regreso de la saga Tron a los cines

Condenan a 10 años de prisión el principal acusado del intento de asesinato contra Cristina Fernández
Mundo

Condenan a 10 años de prisión el principal acusado del intento de asesinato contra Cristina Fernández

Hamas entrega lista para intercambio de presos y rehenes con Israel y crece optimismo por acuerdo de paz en Gaza

Brandon Judd es confirmado por el Senado de EE.UU. como el nuevo embajador para Chile

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?