Consejo de la Universidad de Chile solicita a rectora Devés evaluar exclusión de financiamiento para proyectos de investigación
Según expuso el decano de la Facultad de Derecho de la universidad, sería "incalculable el costo y retroceso" para la casa de estudios la falta de financiamiento para la investigación científica.
A través de una carta firmada por el decano de la Facultad de Derecho Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, el Consejo Universitario de dicha casa de estudios solicitó a la rectora Rosa Devés, discutir “de manera urgente” la exclusión de financiamiento para proyectos de investigación.
En la misiva, Ruiz-Tagle expone que, a través de los investigadores y de la prensa, el Consejo Universitario tomó conocimiento de los resultados del concurso Nacional de Centros de Investigación y Desarrollo de la Excelencia de Interés Nacional 2025, donde la Universidad de chile “no logró adjudicar ningún proyecto”.
El decano aseguró que la exclusión afectó también a una serie de centros de investigación, como el “Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB) y el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO)“.
“Hoy también debemos lamentar un destino similar con el Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP), el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), El Instituto Milenio de Astrofísica (MAS), el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y el Instituto Milenio de Cohesión Social (COES), a esto se agrega la situación del Centro Avanzado de enfermedades crónicas”, indicó.
Ruiz-Tagle afirmó que “es incalculable el costo y retroceso para nuestra Universidad, que suponen estos resultados”.
“Los decanos y las autoridades responsables de la investigación debemos entregar un exhaustivo análisis de sus causas y responsabilidades, junto con proponer medidas concretas complementarias de las que pueda adoptar la casa central para revertir esta situación en el más breve plazo”, sostuvo.
