    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: instruye sumarios

    Por los hechos detectados, solicitó a la DRALA y a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso iniciar sumarios administrativos en un plazo de 15 días hábiles.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Paso fronterizo Los Libertadores.

    Tras una auditoría aplicada entre enero de 2024 y marzo de 2025, la Contraloría Regional de Valparaíso identificó deficiencias estructurales y operativas en los controles realizados en el Complejo Fronterizo Los Libertadores por la Dirección Regional de Aduana de Los Andes (DRALA).

    La auditoría determinó vulneraciones al acceso y fallas en infraestructura de seguridad del paso fronterizo, en específico, se constató que vehículos provenientes de Argentina ingresaban a Chile utilizando el carril de salida evadiendo completamente los controles obligatorios. Si bien la situación se conocía desde 2021, hasta la fecha de emisión del informe no había sido subsanada.

    Asimismo, se constató la ausencia de un circuito de cámaras perimetral, puntos ciegos que permiten ingresos irregulares y un acceso solo “espejo” al sistema de cámaras, sin autonomía para revisar registros históricos.

    Fachada de Contraloría.

    El informe de la auditoría, además, revela que el servicio fiscalizó solo el 2,99% de las Declaraciones de Ingreso (DIN) y el 0,42% de los Documentos Únicos de Salida (DUS) aceptados a trámite, lo que evidencia un alcance insuficiente de las fiscalizaciones en línea.

    Otras de las observaciones fue la subutilización de los elementos tecnológicos disponibles para el control migratorio. Por ejemplo, se advirtió que el camión escáner operó principalmente de día y con variación de horarios, pese a que el complejo funcionó en régimen durante las 24 horas.

    Asimismo, estuvo 54 días sin uso por fallas, mantenimiento o falta de operarios, y 25 días con menos de 5 horas de operación. En la misma línea, la falta de conexión eléctrica permanente obligó a operar con generador.

    Adicionalmente, la Contraloría detectó que se vulneran estándares operativos y de seguridad, debido a que los funcionarios utilizan teléfonos personales y aplicaciones externas para capturar y transmitir imágenes de fiscalización, labor que debería hacer el escáner del lugar que carece de integración con el sistema de Declaración de Ingreso, como había ofrecido el proveedor.

    Paso Los Libertadores

    Equipamiento insuficiente

    Entre abril y mayo de 2024, la DRALA estuvo sin detector TruNarc por fallas y además se evidenció la ausencia de un plan preventivo para equipos de Tecnología No Invasiva (TNI).

    También se dio cuenta de resultados no concluyentes en muestras de drogas sintéticas, mostrando limitaciones técnicas. A esto se suma una dotación K 9 insuficiente, con solo dos binomios caninos, lo que impide cubrir la operación 24/7.

    Otras observaciones se vinculan a autorizaciones de aforo en destino improcedentes en 8 DIN, sin cumplir los requisitos establecidos, y otras tres sin justificación del agente de aduana, lo que podría implicar riesgos de manipulación, subdeclaración de mercancías y evasión tributaria.

    Por los hechos detectados, se instruyó a la DRALA y a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso iniciar sumarios administrativos en un plazo de 15 días hábiles.

    Más sobre:ContraloriaDirección Regional de Aduana de Los AndesComplejo Fronterizo Los LibertadoresPaso Los Libertadores

