    Nacional

    Contraloría detecta falencias en control de licencias médicas en el Servicio de Salud O’Higgins y Hospital de Rengo

    El organismo fiscalizador ordenó el inicio de sumarios y remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    Licencia médica Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Contraloría Regional de O’Higgins detectó diversas falencias en los procesos de control de licencias médicas del Servicio de Salud O’Higgins (SSO) y del Hospital Ricardo Valenzuela Sáez de Rengo, en el marco de la investigación iniciada tras una denuncia parlamentaria.

    El informe evidencia la falta de recuperación de montos asociados a licencias médicas rechazadas o reducidas, tanto en el Servicio de Salud como en el hospital. Esta situación se aparta de lo establecido en la normativa vigente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales respecto del tratamiento y recuperación de estos fondos.

    En ese contexto, la Contraloría ordenó a ambas instituciones remitir dentro de 60 días hábiles los respaldos que acrediten la recuperación de los montos observados, mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo. Asimismo, el SSO deberá iniciar un procedimiento disciplinario sobre esta materia.

    Respecto de situaciones de ausentismo prolongado, la auditoría detectó que 48 funcionarios del Servicio de Salud y 63 del Hospital de Rengo registraron 180 días o más de licencias médicas, continuas o discontinuas. Los recursos involucrados en estos ítems ascienden a $694.595.550 en el SSO y $770.007.939 en el hospital.

    Además, en la muestra analizada —una licencia por cada funcionario— se verificaron gastos en remuneraciones y reemplazos por $253.556.921 en el Servicio de Salud; y $390.485.035 en el recinto asistencial.

    Frente a estos hallazgos, la Contraloría instruyó a la Dirección del Servicio de Salud a iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas, cuyo acto de inicio deberá ser remitido a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de Contraloría dentro de 15 días hábiles desde la recepción del informe.

    Adicionalmente, se derivaron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para los fines correspondientes.

