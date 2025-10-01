SUSCRÍBETE
Nacional

Control permanente por cámaras y fuertes restricciones: cómo se encuentran los integrantes del Tren de Aragua extraditados a Chile

Los cinco sujetos fueron trasladados al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad y según informaron las autoridades "No hay ningún movimiento que tengan que nosotros no estamos observando”.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

Durante la mañana de este miércoles el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, junto a la directora nacional (s) de Gendarmería, María Angélica Aguirre, entregaron detalles del régimen bajo el que se encontrarán los cinco delincuentes ligados al Tren de Aragua, que fueron extraditados desde Estados Unidos a Chile y derivados al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas).

La directora nacional (s) de Gendarmería, detalló que estos “fueron entregados por la Policía de Investigaciones en el sector de la Zona de Seguridad y Transición del Centro de Justicia y fueron derivados posteriormente a este recinto penitenciario, Repas, quedando todos en celdas individuales con su respectiva vestimenta fiscal y en la sección de máxima seguridad de este recinto”.

De acuerdo a lo que agregó, el régimen de máxima seguridad implica "salidas a patio controladas con cámaras en cada una de las celdas, por lo tanto, su comportamiento diario se encuentra absolutamente controlado".

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, añadió que “Hoy día tenemos a estos cinco sujetos de alta peligrosidad en el establecimiento Repas, como decía la directora, este es un establecimiento donde se encuentran en celdas individuales con un uniforme fiscal que los distingue del resto de la población penal”.

“Están sujetos a vigilancia permanente en cada uno de sus movimientos, también tienen restricciones respecto de encomiendas, de visitas y de salidas al patio y, por lo tanto, darle a la ciudadanía la tranquilidad de que estos cinco sujetos de alta peligrosidad vinculados al Tren de Aragua que han sido extraditados a Chile, ya se encuentran en el Repas, están controlados”, señaló.

El subsecretario además mencionó que “el Estado de Chile está actuando y está dando una señal muy clara de que cuando se produzcan estos hechos graves en nuestro país nosotros no vamos a dejar de hacer ningún procedimiento ni vamos a cejar en el esfuerzo por encontrarlos y en este caso ponerlos a disposición de la justicia”.

“Esta extradición demuestra esa voluntad del Estado chileno de que aun cuando estén fuera de nuestras fronteras tenemos coordinaciones a través de Interpol, tenemos coordinaciones con las policías a nivel internacional que nos permiten identificar, capturar y traer y llevar a los tribunales a estos sujetos”.

Contacto con otros reos

Respecto a un posible contacto con otros reos integrantes de la organización en el recinto penitenciario, la directora de Gendarmería apuntó que “el régimen de máxima seguridad está establecido con un control absoluto del comportamiento de cada uno de los individuos ingresados”.

“Ellos son segmentados también para su salida a patio, esto también tiene un horario máximo de dos horas al día y también salen de manera ordenada y de acuerdo a la segmentación que la unidad establece en torno a los antecedentes y el perfil de cada uno de ellos. También se controla la visita, la visita es por locutorio y también tiene un máximo de tres horas a la semana y también bastante restringido hasta un máximo de dos adultos por visita y obviamente los menores que sean de contacto directo, familiar directo del recluso”, añadió.

“En general están controladas todas las acciones de los internos, por lo tanto la segmentación interna y el control del personal de trato directo incide en que ellos no tengan un vínculo con aquellos internos que en realidad puedan configurarse como parte de las bandas comunes que están en el exterior”, explicó.

En la misma línea el subsecretario mencionó que “estos internos están aislados, no van al patio común, tienen patios que son completamente vigilados, que están separados de la otra población penal, están sujetos a vigilancia por cámaras 24/7. No hay ningún movimiento que tengan que nosotros no estamos observando”.

Finalmente según agregó, “las salidas en este caso, que es una salida mínima de dos horas para ver la luz del día, no comprometen caso alguno este aislamiento y esta vigilancia permanente”.

