Cordero califica como “muy grave” liberación de imputado por error y señala que “muestra ciertas condiciones de vulnerabilidad”

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió durante la mañana de este jueves al sujeto que fue liberado por error desde el Centro de Justicia señalando que es una situación “muy grave” y que “muestra ciertas condiciones de vulnerabilidad respecto de personas que asisten, en este caso, a una audiencia”.

En conversación con Radio La Clave, es que Cordero se refirió al hecho señalando que “se suma, por cierto, yo creo que es una cuestión la cual uno no puede eludir, a otros errores que han ocurrido en el pasado por parte de Gendarmería en circunstancias similares”, y que “para nosotros, desde el punto de vista del sistema de seguridad pública, reducir y eliminar estas brechas es extremadamente relevante porque la cárcel cumple un rol clave en el sistema de seguridad pública.”

Según apuntó el titular de Seguridad “nosotros tenemos un tema con la verificación de identidad, es un tema que es relativamente antiguo en el sistema procesal penal chileno”.

“Hemos tenido casos de suplantaciones de identidad donde son condenadas personas que no son genuinamente las que se están condenando porque un sujeto suplantó a otro. Casos donde no se verificó la identidad por parte de la policía, del juez, en fin. Todo ese tipo de cosas han terminado en condenas”, mencionó.

Frente al más reciente caso, según explicó se está investigando si es que “el sujeto alteró su identidad o bien, derechamente, requería la complicidad de un tercero con ese propósito, y eso forma parte del sumario”.

En la ocasión, Cordero también se refirió a la situación en las cárceles apuntando que “pese a que tenemos un sistema muy estresado en esos términos, nosotros tenemos una gestión penitenciaria que Gendarmería ha llevado a cabo con bastante profesionalismo”.

“Por cierto que hay problemas, eso no cabe ninguna duda”, mencionó, enfatizando que el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública ”forma parte de una nueva estrategia de mirar el sistema penitenciario no solo como un mecanismo de resguardo al cumplimiento de las penas, sino también como un espacio de investigación criminal que es lo que está pasando hoy día. Sobre todo especialmente para el crimen organizado”.

Reunión con próxima ministra de Seguridad

Cordero también abordó el cambio de mando y la reunión que sostendrá con la nueva ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el próximo 16 de febrero, señalando que “lo que habíamos conversado con la futura Ministra es tener esta reunión de traspasos una vez que ya tuviesen la nominación de los nuevos subsecretarios, así que la reunión va a ser conjuntamente con ellos”.

“Vamos a ordenar el traspaso tanto desde el punto de vista de la instalación, los instrumentos que se han ejecutado, la próxima Administración va a recibir el Ministerio con todos los reglamentos dictados, con todas las instituciones del Ministerio de Seguridad ya instaladas. Y con una serie de instrumentos que se encuentran en ejecución para que la próxima Administración pueda definir también su estrategia de seguridad”, agregó.

Amenazas a la alcaldesa de Lo Espejo

El titular de Seguridad además se refirió a las declaraciones de la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, quien denunció amenazas y que ofrecieron $100 millones por matarla. “Ella está con custodia permanente por parte de Carabineros, con una medida de protección”, mencionó Cordero, añadiendo que “la denuncia se hizo el 30 de enero, y actualmente es un proceso de investigación que está llevando a cabo la Policía de Investigaciones”.

Según detalló Cordero, " A nosotros nos preocupa que funcionarios y especialmente autoridades que están en esa primera línea de trabajo sean objeto de amenaza y amedrentamiento por precisamente recuperar o realizar acciones en favor de la seguridad pública en términos globales. Y nosotros hemos tomado las acciones, las que le corresponden al Ministerio de Seguridad, y a su vez a quien ha encabezado el Ministerio Público, para dar debida protección a esas autoridades".

“Lo que el Estado de Chile no puede hacer, y yo creo que el caso de la alcaldesa de Lo Espejo es un muy buen ejemplo, es ceder frente a amedrentamientos directos o indirectos, por el ejercicio de la función pública”. añadió.