    Cordero por idea de corredor humanitario: “Requiere de la concurrencia de todos los países asociados a ese potencial corredor”

    El ministro de Seguridad Pública, además sostuvo que el posible corredor además requiere de "un lugar de recepción”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió durante la jornada de este martes a la idea del presidente electo, José Antonio Kast, de un corredor humanitario para enfrentar la crisis migratoria señalando que en caso de realizarse requerirá “la concurrencia de todos los países”.

    En conversación con Radio Universo es que el ministro abordó la idea apuntando que “yo no tengo noticias de cómo el presidente electo lo está pensando. Cualquier iniciativa que tenga por finalidad resolver el problema migratorio y tratar a las personas con humanidad a mí me parece siempre una buena estrategia de exploración”.

    A pesar de esto, según explicó Cordero “los corredores humanitarios, además de sus particularidades, de cómo nacen, en fin, requieren entonces de un lugar de recepción”.

    “Yo creo que ese es un asunto que corresponde a la evaluación, el presidente electo está haciendo su evaluación, requiere de la concurrencia de todos los países que están asociados a ese potencial corredor”.

    En la ocasión, Cordero además se refirió a los dichos de José Antonio Kast de que buscará un acuerdo con el fin de tipificar como delito la migración en sus primeros días de Gobierno.

    “El delito habitualmente está pensado en el caso de inmigración irregular en términos de que si el país al cual usted va a ingresar lo tiene sancionado como delito, la idea que subyace a eso, es, más que la expulsión, la idea que simplemente por ser delito es disuasivo”, apuntó Cordero.

    En la misma línea, y al momento de referirse a las expulsiones, sostuvo que el gran debate en temas migratorios en el caso de la Unión Europea y Estados Unidos, ha sido la recepción por parte de otros países, detallando que “Chile no tiene capacidad de tener terceros países para la recepción de esas personas y otros aspectos legales que están asociados ahí”.

    “En términos de volumen, si uno simplemente quisiera presentar por número de volumen de personas, la situación de los nacionales de Venezuela sigue siendo el problema central porque dónde los destinamos”, agregó.

    “La pregunta que nosotros tenemos que hacernos a continuación es, ¿Cuál es el medio más eficaz? Yo sigo creyendo que el medio más eficaz son las expulsiones administrativas, levantar la restricción por ley 20.000 para expulsiones judiciales", detalló Cordero.

    En la ocasión el ministro de Seguridad además apuntó a la situación que se vive entre Estados Unidos y Venezuela, señalando que la forma en que se resuelva el conflicto “es muy relevante para la región”.

    “Si ese conflicto se resuelve mal, se resuelve con una crisis económica que se vuelve a profundizar, equivalente a la que tuvimos en la década anterior, en el caso de Venezuela, o con un conflicto interno, lo que más menos sabemos, en términos de la literatura y de los registros previos, es que eso va a provocar más migración forzada”, apuntó.

    "Ley de amarre": ¿Qué dice el protocolo de acuerdo entre el gobierno y el sector público?
    "Ley de amarre": ¿Qué dice el protocolo de acuerdo entre el gobierno y el sector público?

    Qué regiones empujaron el crecimiento económico y cuáles frenaron la actividad en el tercer trimestre
    Qué regiones empujaron el crecimiento económico y cuáles frenaron la actividad en el tercer trimestre

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica
    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    "Franja en el pecho, pelota al pie": el libro que desvela la identidad de la UC en la voz de sus grandes referentes
    "Franja en el pecho, pelota al pie": el libro que desvela la identidad de la UC en la voz de sus grandes referentes

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Cómo la Edad Media y una cueva con animales vivos inventaron la tradición de los pesebres de Navidad
    Cómo la Edad Media y una cueva con animales vivos inventaron la tradición de los pesebres de Navidad

    Fin de una era: Dinamarca entregará el próximo 30 de diciembre su última carta tras 400 años de servicio postal
    Fin de una era: Dinamarca entregará el próximo 30 de diciembre su última carta tras 400 años de servicio postal

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

