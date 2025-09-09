SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Cordero por Supercopa en el Santa Laura: “No puede ejecutarse ningún evento masivo en un recinto que está en obras”

Sin embargo, el ministro de Seguridad aclaró que es la perspectiva técnica y que esperaran la visita que se debe realizar este miércoles al estadio Santa Laura.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la realización de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue sumando tensión. El duelo pactado para 14 de septiembre en el estadio Santa Laura, fue puesto en duda por el secretario de Estado al mencionar que “no puede ejecutarse ningún evento masivo en un recinto que está en obras”.

Fue el alcalde de Independencia, Agustín iglesias, quien apuntó que “ni el delegado presidencial ni el subsecretario del Interior han venido al Estadio Santa Laura a ver que aún hay obras en el estadio”.

Asimismo, un reciente sobrevuelo de un dron en la zona por parte del equipo de TVN permitió constatar que las obras en el recinto continúan activamente a menos de una semana del partido.

Por ello, el ministro Cordero al ser consultado señaló que “la opinión del Ministerio de Seguridad Pública es que no puede ejecutarse ningún evento masivo, incluyendo un partido de fútbol, en un recinto que está en obras o que tiene obras. Esa es la opinión del Ministerio de Seguridad”.

“Entiendo que mañana está la visita inspectiva, pero esa es la opinión que nosotros tenemos. Y la razón es muy simple. Los partidos de fútbol, al igual que otros eventos masivos, reúnen un conjunto de personas en un recinto cerrado que debe permitir que se desarrolle bajo condiciones adecuadas para el espectáculo, pero también para la integridad de las personas que asisten”, indicó el secretario de Estado.

En esa línea, mencionó que si bien esperaran la visita programada para este miércoles al recinto, reiteró que “desde el punto de vista técnico de seguridad, un evento masivo, incluyendo un partido de fútbol, en un recinto que tiene obras, supone una condición de riesgo en seguridad que nosotros recomendamos no se lleven a cabo ese tipo de eventos en recintos que tienen esas características”.

Más sobre:Luis CorderoLa UColo ColoSeguridadSupercopa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Desde el PC a la UDI: parlamentarios califican como un “retroceso” los ajustes presupuestarios en seguridad y GORES

Cerca del 70% en municipios: Contraloría reporta más de 8 mil sumarios por uso irregular de licencias médicas

La declaración de ENAP en medio de polémica por actividades de Laura Albornoz en campaña de Jara

El legendario show de David Bowie en Montreux se escuchará en audio inmersivo

Turismo dieciochero en riesgo: cierre de parques en Fiestas Patrias por feriados irrenunciables pone los ojos en Conaf

Los detalles del ritual mapuche que terminó en tragedia y que tiene a una machi imputada por la muerte de dos personas

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

5.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Servicios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Desde el PC a la UDI: parlamentarios califican como un “retroceso” los ajustes presupuestarios en seguridad y GORES
Chile

Desde el PC a la UDI: parlamentarios califican como un “retroceso” los ajustes presupuestarios en seguridad y GORES

Cerca del 70% en municipios: Contraloría reporta más de 8 mil sumarios por uso irregular de licencias médicas

Turismo dieciochero en riesgo: cierre de parques en Fiestas Patrias por feriados irrenunciables pone los ojos en Conaf

La declaración de ENAP en medio de polémica por actividades de Laura Albornoz en campaña de Jara
Negocios

La declaración de ENAP en medio de polémica por actividades de Laura Albornoz en campaña de Jara

Ministerio de Energía anuncia cooperación con la AIE para mejorar seguridad del sistema eléctrico

De la botella a la lata: la apuesta de Concha y Toro para atraer a un público más joven

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple
Tendencias

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, AirPods y más anuncios

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa
El Deportivo

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa

La dura acusación contra Marcelo Salas por insultar a árbitro en el duelo Temuco y Copiapó

Histórico uruguayo examina a la Roja: “Hay buen material, pero a los mayores les cuesta darse cuenta que ya no están más”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

El legendario show de David Bowie en Montreux se escuchará en audio inmersivo
Cultura y entretención

El legendario show de David Bowie en Montreux se escuchará en audio inmersivo

Gondwana regresa a Santiago con un concierto irrepetible en M100

Michael Caine sale del retiro: el rol que jugó su entrañable amistad con Vin Diesel

Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro de Francia
Mundo

Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro de Francia

Vincenzo Mongillo, profesor italiano de derecho penal: “La relación entre política y justicia es siempre delicada”

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad
Paula

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer