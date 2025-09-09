Cordero por Supercopa en el Santa Laura: “No puede ejecutarse ningún evento masivo en un recinto que está en obras”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la realización de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue sumando tensión. El duelo pactado para 14 de septiembre en el estadio Santa Laura, fue puesto en duda por el secretario de Estado al mencionar que “no puede ejecutarse ningún evento masivo en un recinto que está en obras”.

Fue el alcalde de Independencia, Agustín iglesias, quien apuntó que “ni el delegado presidencial ni el subsecretario del Interior han venido al Estadio Santa Laura a ver que aún hay obras en el estadio”.

Asimismo, un reciente sobrevuelo de un dron en la zona por parte del equipo de TVN permitió constatar que las obras en el recinto continúan activamente a menos de una semana del partido.

Por ello, el ministro Cordero al ser consultado señaló que “ la opinión del Ministerio de Seguridad Pública es que no puede ejecutarse ningún evento masivo, incluyendo un partido de fútbol, en un recinto que está en obra s o que tiene obras. Esa es la opinión del Ministerio de Seguridad”.

“Entiendo que mañana está la visita inspectiva, pero esa es la opinión que nosotros tenemos. Y la razón es muy simple. Los partidos de fútbol, al igual que otros eventos masivos, reúnen un conjunto de personas en un recinto cerrado que debe permitir que se desarrolle bajo condiciones adecuadas para el espectáculo, pero también para la integridad de las personas que asisten”, indicó el secretario de Estado.

En esa línea, mencionó que si bien esperaran la visita programada para este miércoles al recinto, reiteró que “desde el punto de vista técnico de seguridad, un evento masivo, incluyendo un partido de fútbol, en un recinto que tiene obras, supone una condición de riesgo en seguridad que nosotros recomendamos no se lleven a cabo ese tipo de eventos en recintos que tienen esas características”.