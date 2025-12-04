Cordero se refiere a situación en la frontera y apunta a “excesos retóricos” por periodo electoral

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió durante la mañana de este jueves a la situación en la frontera y las declaraciones que han surgido al respecto apuntando a “excesos retóricos” a raíz del periodo electoral.

En conversación con Radio Duna es que Cordero se refirió a la situación en la frontera reiterando que “no tenemos hasta ahora ningún flujo anormal para lo que implica esta fecha y en comparación con períodos anteriores”.

Además según agregó, “la situación migratoria para la región, para Chile y para el resto de los países de la región, es de una profundidad que va más allá de la contingencia electoral de Chile y yo creo que hay que mirarlo en esa perspectiva porque es un asunto que tiene que ver con el Estado de Chile, con su soberanía y no con una coyuntura electoral”.

Es así como apuntó que “los periodos electorales son periodos donde la contingencia tiene otras proyecciones, hay relatos de los procesos electorales y en ocasiones también se cometen excesos retóricos, forman parte propia de este tipo de periodos y yo lo miro desde esa perspectiva”.

“Yo creo que lo que uno debe tratar de garantizar es que las instituciones permanentes de la República, como son las policías, por ejemplo, como son nuestras cancillerías, sigan desarrollando sus funciones y proporcionando la información y la evidencia que tenemos disponible y comunicándolo a la población en esos términos”, añadió.

Cordero además expresó que el debate electoral “también tiene un periodo de tiempo acotado y luego el país tiene que seguir funcionando de acuerdo a sus políticas estables y permanentes”.

“Nosotros hemos pasado los cinco últimos años en periodos electorales. La próxima administración va a ser la primera que va a tener sus dos primeros años sin periodo electoral y yo creo que la contingencia electoral, por cierto, alimenta ciertas formas de abordar los problemas, pero lo relevante es cómo están funcionando nuestras instituciones y los datos están ahí. Las policías están trabajando y la cooperación con Perú es activa”, agregó.