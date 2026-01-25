SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cordero señala que más de 350 personas han sido detenidas esta temporada por provocar incendios

    El jefe de la cartera de Seguridad detalló además que, de este total, "más de 130 de esas personas están vinculadas a delitos de incendio que han provocado riesgos en las personas". Igualmente, precisó que 30 personas han sido capturadas por los siniestros en Ñuble y Biobío.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Cordero señala que más de 350 personas han sido detenidas esta temporada por provocar incendios

    El ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó este domingo un balance respecto a las personas detenidas por provocar incendios en nuestro país durante esta temporada 2025-26.

    En una entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, el jefe de la cartera de Seguridad señaló que solamente durante el período desde el 18 de enero, fecha en que se iniciaron los megaincendios en Ñuble y Biobío, 30 personas han sido capturadas por causar incendios.

    “De lo que comenzó la temporada de incendios, sin embargo, que se comienza técnicamente a partir del 1 de septiembre del año pasado hasta hoy, tenemos más de 357 personas detenidas asociadas a incendios”, agregó.

    Cordero enfatizó que de este total, “más de 130 de esas personas detenidas están vinculadas a delitos de incendio que han provocado riesgos en las personas. Ese es el nivel de gravedad que suponen estos incendios”.

    Durante la conversación, la autoridad también reiteró que los incendios en su mayoría son producidos por acción humana.

    “Nosotros hemos reiterado, lo ha hecho el ministro Elizalde, lo han hecho cada uno de nosotros en las intervenciones que hemos tenido, que la mayoría de los incendios son provocados por la intervención humana, que buena parte de ellos está asociado a la negligencia, que también hay participación dolosa y además se produce un encadenamiento muy complejo que está asociado al inicio de un incendio y las personas no advierten las comunicaciones oficiales por parte del Estado”, señaló el ministro.

    Además de lo anterior, Cordero también explicó la razón detrás de compartir la cifra de personas capturadas por estas circunstancias, amparada principalmente como medida disuasoria.

    “Por eso nosotros informamos cuántas personas tenemos detenidas, porque se han identificado rápidamente para disuadir a terceros que en época de incendios no suprimen sus conductas de riesgo”, explicó.

    Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad

    Durante la entrevista, Cordero también abordó la próxima llegada de su sucesora en la cartera, la otrora fiscal de Tarapacá María Trinidad Steinert, quien encabezará Seguridad en la administración de José Antonio Kast.

    Consultado al respecto, resaltó las credenciales que le entrega su trayectoria en el Ministerio Público, aunque también hizo un llamado a “administrar las expectativas” respecto a lo que podrá realizar ahora que estará en el Ejecutivo.

    Creo que sería un error exigirle a ella, por su trayectoria, desempeños que en el cargo del Ministro de Seguridad Pública no puede ejecutar como sí lo podía hacer antes como fiscal. Y yo creo que en eso uno tiene que administrar las expectativas para hacer evaluaciones posteriores con justicia. Y además, porque cumple un propósito también pedagógico. Y es bien conveniente que las personas distingan el rol del Ministerio de Seguridad Pública del que corresponde separadamente a la persecución penal”, explicó el actual ministro.

    En otro ámbito relacionado, también explicó que Steinert tendrá que comenzar a hacerse cargo de otros temas estructurales: construcción de cárceles y reforma a Gendarmería.

    La próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert

    Lee también:

    Más sobre:SeguridadLuis CorderoDetenidosIncendio forestalesBiobíoÑubleTrinidad SteinertMinisterio de Seguridad Pública

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Elizalde valora nombramiento de Steinert y destaca que “haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”

    Kast llega a frontera de República Dominicana con Haití en medio de su gira por Centro América

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    Brigadistas argentinos arriban a Ñuble para asistir el combate de los incendios

    Gobierno anuncia plan urgente de limpieza, control vehicular y ayuda a familias afectadas por incendios en el centro-sur

    Detienen a uno de los presuntos autores de balacera en Cerro Navia que dejó a dos personas heridas

    Lo más leído

    1.
    Tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: declaran alerta preventiva para diez comunas

    Tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: declaran alerta preventiva para diez comunas

    2.
    Boric refuerza importancia de coordinación con Kast para traspaso por incendios: “Para que no haya vuelta atrás”

    Boric refuerza importancia de coordinación con Kast para traspaso por incendios: “Para que no haya vuelta atrás”

    3.
    La decisión de la fiscal Steinert

    La decisión de la fiscal Steinert

    4.
    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    5.
    57.584 niños, niñas y adolescentes muestran una “trayectoria de riesgo” de acuerdo a informe del Ministerio de Seguridad

    57.584 niños, niñas y adolescentes muestran una “trayectoria de riesgo” de acuerdo a informe del Ministerio de Seguridad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Corte de luz afectará a seis comunas de la Región Metropolitana este domingo: revisa aquí los sectores afectados

    Corte de luz afectará a seis comunas de la Región Metropolitana este domingo: revisa aquí los sectores afectados

    Cordero señala que más de 350 personas han sido detenidas esta temporada por provocar incendios
    Chile

    Cordero señala que más de 350 personas han sido detenidas esta temporada por provocar incendios

    Elizalde valora nombramiento de Steinert y destaca que “haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”

    Kast llega a frontera de República Dominicana con Haití en medio de su gira por Centro América

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Negocios

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década

    Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
    Tendencias

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Rodrigo Rojas consigue una histórica medalla de oro en la Premier League de karate en Estambul
    El Deportivo

    Rodrigo Rojas consigue una histórica medalla de oro en la Premier League de karate en Estambul

    “Suazo estaba haciéndolo bien cuando lo saqué”: Almeyda revela por qué reemplazó al chileno en el triunfo del Sevilla

    Chile hace historia y clasifica a su noveno Mundial de balonmano consecutivo

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Cultura y entretención

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro
    Mundo

    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

    Alex Pretti, el enfermero descrito como “bueno” y “amable” que murió a manos de ICE en Minneapolis

    Deslizamiento de tierra en Indonesia deja al menos nueve muertos y 81 desaparecidos

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur