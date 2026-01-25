Cordero señala que más de 350 personas han sido detenidas esta temporada por provocar incendios

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó este domingo un balance respecto a las personas detenidas por provocar incendios en nuestro país durante esta temporada 2025-26.

En una entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, el jefe de la cartera de Seguridad señaló que solamente durante el período desde el 18 de enero, fecha en que se iniciaron los megaincendios en Ñuble y Biobío, 30 personas han sido capturadas por causar incendios.

“De lo que comenzó la temporada de incendios, sin embargo, que se comienza técnicamente a partir del 1 de septiembre del año pasado hasta hoy, tenemos más de 357 personas detenidas asociadas a incendios ”, agregó.

Cordero enfatizó que de este total, “más de 130 de esas personas detenidas están vinculadas a delitos de incendio que han provocado riesgos en las personas. Ese es el nivel de gravedad que suponen estos incendios”.

Durante la conversación, la autoridad también reiteró que los incendios en su mayoría son producidos por acción humana.

“Nosotros hemos reiterado, lo ha hecho el ministro Elizalde, lo han hecho cada uno de nosotros en las intervenciones que hemos tenido, que la mayoría de los incendios son provocados por la intervención humana, que buena parte de ellos está asociado a la negligencia, que también hay participación dolosa y además se produce un encadenamiento muy complejo que está asociado al inicio de un incendio y las personas no advierten las comunicaciones oficiales por parte del Estado”, señaló el ministro.

Además de lo anterior, Cordero también explicó la razón detrás de compartir la cifra de personas capturadas por estas circunstancias, amparada principalmente como medida disuasoria.

“Por eso nosotros informamos cuántas personas tenemos detenidas, porque se han identificado rápidamente para disuadir a terceros que en época de incendios no suprimen sus conductas de riesgo”, explicó.

Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad

Durante la entrevista, Cordero también abordó la próxima llegada de su sucesora en la cartera, la otrora fiscal de Tarapacá María Trinidad Steinert, quien encabezará Seguridad en la administración de José Antonio Kast.

Consultado al respecto, resaltó las credenciales que le entrega su trayectoria en el Ministerio Público, aunque también hizo un llamado a “administrar las expectativas” respecto a lo que podrá realizar ahora que estará en el Ejecutivo.

“ Creo que sería un error exigirle a ella, por su trayectoria, desempeños que en el cargo del Ministro de Seguridad Pública no puede ejecutar como sí lo podía hacer antes como fiscal . Y yo creo que en eso uno tiene que administrar las expectativas para hacer evaluaciones posteriores con justicia. Y además, porque cumple un propósito también pedagógico. Y es bien conveniente que las personas distingan el rol del Ministerio de Seguridad Pública del que corresponde separadamente a la persecución penal”, explicó el actual ministro.

En otro ámbito relacionado, también explicó que Steinert tendrá que comenzar a hacerse cargo de otros temas estructurales: construcción de cárceles y reforma a Gendarmería.