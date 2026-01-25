SUSCRÍBETE POR $1100
    Elizalde valora nombramiento de Steinert y destaca que "haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario"

    El ministro del Interior recalcó la postura de quien será la futura ministra de Seguridad del gabinete de José Antonio Kast, señalando que "ojalá, siendo parte del próximo gobierno, le hagan caso".

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Santiago 23 de enero 2026. Alvaro Elizalde durante el anuncio de nuevas medidas de ayudas tempranas y detalla apoyos en curso para familias afectadas por incendios forestales en la zona centro sur del pais. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió este domingo a la designación de Trinidad Steinert como futura ministra de Seguridad del próximo gobierno de José Antonio Kast, destacando especialmente su postura a favor del levantamiento del secreto bancario en investigaciones penales.

    Steinert, abogada de 54 años estuvo casi dos años al mando de la Fiscalía Regional de Tarapacá, cargo que asumió en febrero de 2024 y que dejó pese a que aún le restaban seis años de período. En ese tiempo, logró resultados que la posicionaron en el radar del presidente electo.

    Durante su gestión, Steinert encabezó al menos cuatro investigaciones contra células del Tren de Aragua en la región. En ese sentido, consiguió la detención grupo de uno de los primeros líderes de la banda en el país, Carlos Leandro González Vaca, alias “Estrella”, quien fue condenado a presidio perpetuo por secuestro con homicidio, además de otros 45 años por otros delitos.

    El ministro fue consultado respecto las declaraciones de la futura vocera del gobierno de Kast, Mara Sedini, quien reconoció que las conversaciones con Steinert “llevaban un buen tiempo”. Sin embargo, evitó abordar el tema respecto a una eventual “zona gris” al estar en ejercicio en la Fiscalía mientras concretaba esas tratativas para incorporarse al próximo gobierno.

    Espero que quien sea futura ministra de Seguridad haga un muy buen trabajo, y valoro que haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”, señaló Elizalde.

    El titular de Interior destacó que esta se trata de una herramienta fundamental para enfrentar al crimen organizado, argumentando que “permite seguir la ruta del dinero y saber quiénes son las cabecillas de las organizaciones, que muchas veces operan a miles de kilómetros de distancia”.

    “Ojalá que, siendo parte del próximo gobierno, le hagan caso, porque es una herramienta clave para combatir el crimen organizado”, recalcó.

