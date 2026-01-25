Arturo Squella: “Si traducimos en resultados a las fuerzas del Rechazo, tendremos a nuestro sector durante muchos años a cargo del país”

Fue uno de los protagonistas de las últimas semanas, cuando los partidos entraron de lleno a la discusión sobre el gabinete que el martes presentó José Antonio Kast. Al igual que sus pares de Chile Vamos, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, planteó que era necesario que hubiese un “equilibrio” en cuanto al “conocimiento político, conocimiento de cómo funciona el Congreso Nacional, de cómo son los partidos”.

Ahora, ya conocido el equipo ministerial, dice que está conforme, pero que ese equilibrio sólo se logrará cuando se nombre a los subsecretarios.

Squella -quien fue el creador del concepto del “gobierno de emergencia” de Kast- traza las líneas de lo que se viene, tras conocerse un diseño que no gustó del todo a los partidos que apoyan a la nueva administración. Y plantea que el principal desafío político es probar que las fuerzas tras el 62% del Rechazo pueden mostrar resultados exitosos, para que ese clivaje perdure en el tiempo.

¿Qué señal se da con que la gran mayoría de los ministros sean independientes?

En plena campaña, en varias oportunidades José Antonio Kast dijo que a la hora de conformar un gabinete iba a romper con la costumbre de recibir por parte de los partidos políticos una lista en Excel de quienes tenían que estar en los distintos cargos y al final responder a una lógica de cuotas. Eso se tradujo en que identificara a las mejores personas, independiente de una ficha de militancia. Por supuesto que es relevante tener trayectoria política, es útil y necesario para sacar adelante las tareas de las distintas carteras, pero eso no se refleja únicamente en la militancia o la vida activa en un partido político. Pero la gran mayoría, de una u otra manera, ha tenido una experiencia que le va a ser muy útil para sacar adelante esta responsabilidad.

¿Este diseño no habla de un menosprecio a la política, algo que suele achacársele a la derecha?

Para nada. Habla de una valoración muy profunda de la trayectoria de las personas, con el adicional de la importancia que se le asigna a quienes sí forman parte de un partido político. La foto no está completa todavía. El complemento es lo que hace un buen equipo y en esos ministerios en donde haya experiencia técnica, muy probablemente va a venir un complemento con el foco más puesto en la política. Y lo mismo al revés.

Pero los partidos mandaron sus listas y no fueron acogidas. Hay decepción dentro de los partidos de Chile Vamos.

No hay un solo partido político del futuro oficialismo que haya puesto como condición el contar con tal o cual número de personas. Esa generosidad nos da el mejor pronóstico de lo que va a venir a futuro. Esto es real, es sincero.

¿Y no es ingenuo esperar que ese mismo espíritu prime durante cuatro años, sin tener presencia dentro de un gobierno?

Lo vamos a tener. Ya conocemos la primera parte, que son los ministros. Va a venir la nominación de todos los jefes de servicio, los subsecretarios. Y qué decir de la estructura de gobiernos regionales con su representación local, en donde sin ninguna duda los partidos políticos, que son los más conocedores de las realidades locales, van a tener un rol especialmente significativo.

Una de las advertencias radica en que este es un gabinete novato en política...

Yo veo trayectorias de muchos años de grandes logros en cada una de las personas. En general me cuesta encontrar a alguien que en sus propias áreas se pueda calificar de esa manera. Este gabinete tiene un diseño que es disruptivo...

¿A qué se refiere?

A que rompe la lógica de las cuotas políticas y antes que todo pone en el centro los atributos personales de quien va a asumir la responsabilidad de un cargo determinado. Y hay algunas de estas personas que incluso son difíciles de clasificar desde el punto de vista político.

¿En quién piensa, por ejemplo?

Estoy pensando en, por ejemplo, la ministra Steinert. Difícilmente uno podría identificar cuál es su mirada política de las cosas. Pero sí uno identifica rápidamente que es una de las personas que está más actualizada con lo que hay que hacer para ganarle la batalla al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia desatada que tenemos en el país.

Pero imagino que estuvo a la vista que estas personas comulgaran con las ideas de Kast...

Por supuesto. Pero en líneas gruesas, en el ámbito de sus respectivos ministerios, te vas a encontrar con que efectivamente siempre va a haber un hilo conductor con el Presidente de la República. Quizás si tú sacaras a un ministro de una cartera determinada y lo sitúas en áreas fuera de ella, no se generaría esa coincidencia. Pero eso la verdad es que es poco relevante, porque la idea es que esa persona no está en su ministerio para que opine o genere políticas públicas en un ámbito que no es de su competencia.

Eso puede implicar que en el futuro los ministros tengan opiniones políticas distintas a las del gobierno...

Lo que corresponde, desde el momento que tú asumes una tarea de la responsabilidad que implica una Secretaría de Estado, es circunscribir tu opinión y tu trabajo al área en el cual te corresponde sacar adelante el objetivo que te planteó el presidente electo. Y en esto ayuda el hecho de que circunscribamos este gobierno a la emergencia que vive el país.

Si los partidos tuvieron este rol incidente más acotado en cómo se armó el equipo ministerial, ¿qué rol tuvo el círculo más estrecho de José Antonio Kast en la definición del gabinete?

Lo que el presidente disponía fuera necesario para su colaboración. Esta tarea se ve más simple de lo que efectivamente implica elegir 24 personas, pero hay un trabajo gigante detrás de consolidación de los equipos, de pensar o de diseñar cuál es la proyección que tienen las áreas de acuerdo a lo que se habló en campaña. El rol que tuvimos del 15 de diciembre en adelante era de tal magnitud que nos hemos ido distribuyendo la tarea. Y en lo personal, desde el punto de vista de mi rol como presidente del Partido Republicano, uno tiene que asumir que cambia un poco desde el momento que ya existe la configuración de un futuro gobierno. Por importante que sea el Partido Republicano, ya no nos correspondía mantener exactamente el mismo rol de voceros del candidato Kast, sino que uno tenía que dar paso a los colaboradores que iban a ir asumiendo un rol en el futuro gobierno. Se fue generando una transición que es muy sana, y nos ayuda a institucionalizar lo que va a venir.

¿Qué rol cumplió Alejandro Irarrázaval, futuro jefe del Segundo Piso, en la conformación del gabinete?

Es una persona que ha estado en todos los detalles de la configuración de lo que va a ser el futuro gobierno. Le va a tocar asumir un rol importante el día de mañana, acompañando al presidente desde el Segundo Piso. Y, efectivamente, en ese contexto, ha estado jugando un rol que va a ser muy positivo para tener todo el equipo a punto el 11 de marzo.

Traducir en resultados

Ud. ha planteado que este gobierno representa al arco de partidos que estuvieron por el 62% del Rechazo... salvo libertarios. ¿Su incorporación es simbólica o política?

Es reflejo de lo que nos tocó vivir el año 2022 trabajando en conjunto. Chile estaba en ese minuto en un precipicio y nos sentimos muy honrados de haber trabajado en conjunto para revertir esa situación de riesgo para nuestro país. Siempre se habló de que el día de mañana podíamos, para ciertas circunstancias, dejar de lado las diferencias y concentrarnos en las cosas que unen, habiendo un común denominador. Y eso es lo que el presidente electo tuvo a la vista a la hora de convocar a cada una de estas personas.

¿Es este un gobierno de mínimos comunes?

Es un gobierno que desde el día uno que se inscribió la candidatura de Kast dijo que se iba a concentrar en un gobierno de emergencia. El concepto tenía un contenido muy profundo que hoy le da soporte a que personas con distintas sensibilidades estén remando por hacer crecer a Chile nuevamente, superar las dificultades que hay en el ámbito de generación de nuevos empleos y qué decir el avance del crimen organizado.

Pero no tienen en realidad una incorporación al comité político o a instancias de decisión política...

Es muy probable que los partidos políticos que estén detrás de este gobierno van a tener una participación activa en un comité político “ampliado”, que es algo que tiene que establecer el Presidente de la República.

¿Este es el verdadero test para la proyección de las fuerzas del 62%?

En este gobierno se va a generar una muy buena prueba para la inmensa mayoría de chilenos que durante los últimos años ha dicho que le gusta esta manera de dividir o de generar un clivaje político en torno a estos dos grandes bloques. La meta es lograr resultados concretos y perceptibles. Que en materia de seguridad, que una persona que usualmente había dejado de caminar por la calle en la noche por temor a sufrir un delito, vuelva a confiar en que lo puede hacer. Que una persona que forma parte de ese millón de chilenos que se encuentra desempleado, sienta la seguridad de que va a encontrar trabajo en el corto plazo. Eso es lo que va a marcar si es que se logra el objetivo o no.

Este gobierno tiene el desafío de mostrar que las fuerzas del Rechazo tienen resultados exitosos a cargo del país. Y si eso ocurre, se traducirá en muchos años de gobierno de nuestro sector. Si no logramos traducir en resultados esta nueva configuración política, es probable que se deseche ese nuevo eje político por uno distinto.

¿Por qué es tan importante mantener este clivaje?

Porque las mayorías han estado favoreciendo en los últimos años a quienes hoy estamos de manera mayoritaria en el Congreso y haciéndonos cargo del gobierno. Entonces, si traducimos en resultados a las fuerzas del Rechazo, tendremos a nuestro sector durante muchos años a cargo del país. Y eso tiene que ver con la evaluación que se haga de este gobierno que nace el 11 de marzo.

¿Aspiran a generar una nueva coalición con todos estos partidos?

El peor error que podríamos cometer es acelerar la composición de lo que eventualmente podría ser una coalición. Creo que hoy día, en el contexto de la emergencia, lo que nos corresponde es trabajar junto al gobierno y ya veremos en estado de régimen, particularmente en el del Congreso Nacional, cómo se va dando esa interacción.

¿Este diseño asegura el respeto a los partidos en el Congreso?

Una vez que asuma el nuevo gobierno y se genere un trabajo permanente de las bancadas con los distintos integrantes del gabinete independiente en función de lo que se esté discutiendo en su momento, no tengo ninguna duda de que los partidos que apoyaron al presidente electo darán un apoyo muy significativo a todos los proyectos de ley que el gobierno va a sacar adelante.