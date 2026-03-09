SUSCRÍBETE
    Nacional

    Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza sería inminente: “Podría ser hoy, podría ser mañana”

    Según detalló el ministro de Seguridad, "la Policía de Investigaciones ya tiene disponibles los medios, así que tan pronto nos comuniquen se va a producir ese traslado".

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Galvarino Apablaza

    Durante la mañana de este lunes, el ministro de Seguridad, señaló que la extradición de Galvarino Apablaza a Chile para ser juzgado por su responsabilidad en el homicidio del senador Jaime Guzmán, sería inminente.

    Cabe recordar que este lunes, el exfrentista, sindicado como el autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán, quedaré en condiciones de ser extraditado, luego de sea revocada su condición de refugiado político.

    Era esa protección especial -concedida por el gobierno argentino en 2010- la que impedía que se materializara la extradición de Apablaza a Chile, que había sido visada por la Corte Suprema de Justicia de ese mismo país.

    Según sostuvo Cordero, “estamos precisamente atentos a esto, y los medios por parte de la Policía de Investigaciones para ir a buscar a Galvarino Apablaza y trasladarlo al país ya se encuentran coordinados y simplemente estamos a la espera de la decisión del Gobierno argentino”.

    Cordero además mencionó que recientemente habló de esto con la ministra de Seguridad Argentina, Alejandra Monteoliva sobre el tema. “Ella sabe que para nosotros era muy relevante que nos comuniquen rápidamente para poder hacer el traslado respectivo”.

    “La Policía de Investigaciones ya tiene disponibles los medios, así que tan pronto nos comuniquen se va a producir ese traslado”, añadió Cordero, enfatizando que “formalmente requiere un acto del ejecutivo” y que “podría ser hoy, podría ser mañana”.

    Finalmente, respecto al destino que tendría Apablaza en Chile, el ministro señaló que queda a disposición de Gendarmería y que “dada las características, probablemente quede en el Centro de Alta Seguridad y quede a disposición del juez de fuero”.

    Se espera que una vez que el tribunal respectivo dicte la orden de detención, Interpol levante una alerta roja que activará a efectivos de la PDI para ir a buscarlo a Argentina.

