Lunes a las 9.30: extradición de Galvarino Apablaza queda lista para ser ejecutada pese a última jugada de su defensa

A partir de las 9.30 horas del lunes 9 de marzo el exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, quedará en condiciones de ser extraditado a Chile.

Según fuentes que saben del proceso será en ese momento, de acuerdo con la normativa argentina, que quedará firme la determinación de los tribunales trasandinos que ratificaron la revocación de la calidad de refugiado político que mantenía el otrora guerrillero.

Era esa protección especial -concedida por el gobierno argentino en 2010- la que impedía que se materializara la devolución de Apablaza a Chile. Todo, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de ese mismo país había visado su extradición al territorio nacional.

Por lo mismo, tras la revocación del asilo, lo que viene ahora es que se ejecute el fallo del citado máximo tribunal para que el exfrentista sea juzgado en suelo chileno por el crimen de Guzmán y el secuestro de Edwards.

Para esto, como explican fuentes conocedoras del caso, se están llevando a cabo una serie de coordinaciones entre las cancillerías de ambos países e Interpol, ya que su traslado a Chile se llevará bajo estrictas medidas de seguridad. De acuerdo con las mismas fuentes, Apablaza fijó recientemente domicilio en Argentina, por lo que se le mantiene ubicado.

La mañana del próximo lunes, una vez que el tribunal respectivo dicte la orden de detención, se ha coordinado que Interpol levante una alerta roja que activará a efectivos de la PDI para ir a buscarlo a Argentina.

Lo único que podría detener el proceso -que ya está en etapa de planificación- sería que el gobierno de Javier Milei minifieste su oposición, lo que intervinientes estiman casi imposible que suceda.

¿Y el recurso extraordinario?

Si bien hace algunos días el abogado que representa a Apablaza en Argentina, Rodolfo Yanzón, ingresó un recurso extraordinario ante el tribunal de segunda instancia para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que revise su situación, esa última arremetida no obstaculizaría los planes de la extradición.

Tras la interposición de este recurso, donde recurre contra la determinación de la Conare -que fue el organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de Argentina que le revocó inicialmente la calidad de refugiado-, el Estado tiene 10 días para pronunciarse, plazo que vence el próximo lunes 16 de marzo.

Pero a pesar de que ese trámite ha seguido su curso, como explican fuentes conocedoras del caso, el asunto no tiene efecto suspensivo, por lo que no detiene la ejecución de la extradición del exfrentista.

Consultado sobre el asunto, el representante de la familia Guzmán, el abogado Pablo Toloza, confirmó la inminencia de la extradición: “Como es de público conocimiento, la Cámara Contenciosa Administrativa, que equivale a nuestra Corte de Apelaciones, falló el recurso de apelación presentado por la defensa de Galvarino Apablaza ante la resolución de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), que le quitó la calidad de refugiado. Si bien él presentó un recurso extraordinario, este, procesalmente, no suspende la ejecución del procedimiento”.

Toloza añadió que “anteriormente, el procedimiento había quedado suspendido producto de que el gobierno argentino del momento, la presidenta Cristina Fernández, le otorgó a través de la Conare la calidad de refugiado”.

“Esperamos que, habiéndose revocado la calidad de refugiado, a la brevedad posible se concrete la extradición y Apablaza pueda así enfrentar la justicia por los crímenes del senador Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards”, añadió Toloza.

De concretarse la extradición, su inminente llegada a Chile será en un momento especial. El próximo 1 de abril se cumplirán 35 años del magnicidio de Guzmán y el aniversario podría conmemorarse con Apablaza cumpliendo condena en el país.

El asunto se vuelve aún más simbólico ya que a esa fecha estará gobernando el futuro presidente José Antonio Kast. El próximo mandatario fue alumno de Guzmán y uno de sus discípulos al interior del Movimiento Gremial de la Universidad Católica. De hecho Kast se casó con su señora María Pía Adriasola siete días después del atentado. Fue por el fallecido senador que Kast estuvo en la UDI hasta 2016.