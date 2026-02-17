Cordero y otras autoridades evalúan positivamente el control biométrico que instaló Perú en la frontera con Chile

Desde este lunes comenzó a operar el nuevo sistema de control biométrico en el Complejo Fronterizo Santa Rosa en Tacna, Perú, iniciativa que busca transformar la inspección migratoria a través de la implementación de registro de las huellas dactilares y fotografía facial.

La medida se enmarca en un escenario de mayor vigilancia de la frontera Chile-Perú tras los incidentes ocurrido a fines del año pasado en el complejo fronterizo de Chacalluta, cuando un grupo de 30 migrantes irregulares logró traspasar la seguridad del centro de control ante la ausencia de las Fuerzas Armadas del país vecino.

Aquel episodio motivó a las autoridades peruanas a reforzar los controles fronterizos declarando estado de emergencia, y ahora a través del control biométrico que se realizará durante las 24 horas del día. Esto con el objetivo de fortalecer la seguridad y garantizar un acceso más ordenado de la frontera que recibe más de siete millones de trámites migratorios al año, según datos de Aduanas.

Tras la decisión del país vecino y las nuevas medidas, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló que “es un asunto que nosotros miramos con interés por un lado para lo que pueda desarrollar la autoridad peruana y, en segundo lugar, también en los procesos de aprendizaje que suponen los trabajos cooperativos que nosotros tenemos con Perú en la frontera”.

“Este es un proyecto que Perú comunicó a Chile hace aproximadamente tres semanas en la zona, en las coordinaciones que existen en el plazo fronterizo. En las semanas previas, Perú lo había desarrollado como un proyecto más bien piloto y a partir del 16 comenzó a ejecutarlo de modo regular”, agregó.

En esa misma línea, el delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Nicolás González, detalló que “es una modernización que tiene que ver con identificación biométrica a través de lectores de huella y lectores de documentos que deberían simplificar el trabajo pensando en que hoy día nosotros como Estado tenemos también un proceso de modernización del complejo de Chacalluta”.

Adicionalmente, González destacó que “todo lo que se hace va en materia de verificar que sea una migración segura, que además sea ordenada y que tanto las personas que ingresan o salen del territorio nacional hacia Perú y hacia Chile cumplan con los requisitos migratorios que exigen las normas de ambos países”, apuntó.

Sobre la implementación del control que puso en marcha la autoridad peruana, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, señaló que “tenemos reuniones periódicas con los países vecinos, tenemos muchos acuerdos, tanto así como tener un paso fronterizo, eso es un acuerdo migratorio que está vigente y Perú ha buscado hacer una modernización de los procedimientos y lo ha puesto en marcha ahora”.

Congestión

A tan solo 24 horas de la implementación del control biométrico, el Complejo Fronterizo Santa Rosa ha presentado una alta congestión debido al aumento de tiempos que implica el trámite y al incremento sostenido de turistas que viajan desde Arica hacia Tacna.

𝗖𝗮𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗯𝗶𝗼𝗺é𝘁𝗿𝗶𝗰𝗼



Ante esta situación, Cordero señaló que “han existido reuniones de coordinación el día de ayer y hoy muy habituales en ese paso fronterizo. Perú ha transmitido el día de hoy que (el control biométrico) lo va a ejecutar ahora de modo aleatorio, principalmente por el efecto de congestión que produce en la frontera“.