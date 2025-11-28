Perú declara estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular

El Presidente de Perú, José Jerí, señaló este viernes que declarará estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular, después de que más de un centenar de personas bloquearan una de las carreteras que conectan ambos países.

“Nuestras fronteras se respetan”, advirtió el Presidente peruano en un mensaje en su cuenta de X, desde donde ha anunciado que este viernes se reunirá con el pleno de su gabinete para declarar el estado de emergencia y poder así “redoblar esfuerzos con las Fuerzas Armadas”.

“Vamos a declarar en estado de emergencia la frontera con Chile para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana de nuestro país”, añadió.

Jerí ha informado de que tanto la Policía como las autoridades migratorias intensificarán los controles en la frontera “para tranquilidad” de los peruanos.

En las últimas horas, decenas de vehículos de carga han quedado varados a su paso por la ciudad de Tacna en la carretera que conecta el sur de Perú con Chile, después de que más de un centenar de personas hayan bloqueado la vía cuando intentaban llegar hasta territorio peruano en su camino a sus lugares de origen.

El grueso de estas personas es de origen venezolano, a quienes Perú les exige un visado para poder entrar en su territorio.

Preocupación en Chile

Esta mañana, en territorio chileno personal de Control de Orden Público de Carabineros se desplegó a la zona fronteriza con Perú ante intentos de cortes de ruta que realizaron personas migrantes que no han podido ingresar al vecino país en su intento de abandonar el país.

Así lo informó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicando que la situación activó un diálogo a nivel de cancillerías con la finalidad de “evitar una crisis humanitaria”.

“Se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú. Esas personas han quedado en el sector fronterizo chileno. Algunas de ellas han participado en la interrupción de tránsito en la zona. Carabineros ha comparecido al lugar con Control de Orden Público “, detalló la autoridad.