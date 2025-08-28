Cordero y supuesto temor de argentinos de venir a Chile: “Los turistas pueden visitar tranquilamente nuestro país”

Tras lo ocurrido en Buenos Aires, el miércoles 20 de agosto, en que un ataque de barristas de Independiente de Avellaneda en su estadio dejó a una veintena de fanáticos de Universidad de Chile hospitalizados, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la situación del turismo a propósito de esos hechos.

Esto, en relación a una publicación en el periódico La Nación de Argentina que señala que los tours de compras a Chile se retomaron con “temor a represalias” de barristas por lo que pasó en la Copa Sudamericana.

“Es un antecedente que al parecer han levantado algunas agencias de turismo. Nosotros hemos recepcionado esa preocupación. Carabineros ha estado levantando la información conjuntamente con la Policía de Investigaciones para verificar si existen esas amenazas. Pero en cualquier caso, Carabineros ha adoptado mecanismos de información preventiva para evitar cualquier tipo de inconveniente”, señaló la autoridad.

Cordero indicó que carecen de otra información más “que aquella que han provisto las agencias de turismo” y descartó que se produzca una baja de visitantes trasandinos por estas presuntas amenazas.

“Nosotros no tenemos antecedentes que esas amenazas estén ocurriendo efectivamente”, afirmó el ministro de Seguridad, tras participar de la inauguración de la Tenencia de Carreteras Valdivia Norte, en Máfil, Región de Los Ríos, la mañana de este jueves.

Asimismo, el secretario de Estado informó que se solicitó a la policía uniformada recabar información respecto a una familia argentina que vivía hace 10 años en Chile y que según una publicación de Diario Uno de Mendoza escapó a su país tras ser atacada a tiros.

“Respecto a estos hechos, nosotros le hemos pedido a Carabinero verificar si esa denuncia efectivamente existe. Pero lo único que puedo decir es que los turistas pueden visitar tranquilamente nuestro país, los turistas argentinos en particular, porque todas las medidas preventivas a propósito de estos eventos que son inconvenientes, que se produjeron producto de un partido de fútbol, no creo que sean de la entidad suficiente para impedir que las personas vengan. Pero en segundo lugar, en el evento de tener un legítimo temor, están las instituciones policiales tomando las medidas de recuerdo adecuadas con ese fin”, aseguró.