Coronel jefe de Labocar pasa a retiro por responsabilidad de mando ante robo en cuartel de la unidad

Carabineros dio a conocer este lunes las medidas que decidieron tomar como institución ante el robo que se registró robo en las dependencias de su Laboratorio de Criminalística en el centro de Santiago.

“El mando de la institución ha llamado a retiro al coronel Roberto Saravia Velásquez, jefe de la citada repartición, por su responsabilidad de mando en los hechos”, indicó la policía uniformada en un comunicado.

Según explican, esta medida responde “al firme compromiso de la institución con la transparencia, la responsabilidad y el estricto apego a la disciplina”.

“Carabineros de Chile reitera a la ciudadanía que se continuará trabajando con profesionalismo y dedicación en el cumplimiento de nuestra misión constitucional, fortaleciendo la confianza y cercanía con la comunidad”, indicaron.

En entrevista con radio Sonar, la mañana de este lunes, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, había adelantado que Carabineros informaría esta jornada de medidas al respecto.

“Esto se supo el sábado de la mañana. Se han hecho las primeras diligencias, están todos los equipos desplegados con ese fin. Yo estuve la tarde del sábado en Labocar. El Ministerio Público ha dado algún tipo de instrucciones y Carabineros está terminando el arqueo de lo que se encontraba en la sección donde se abrió ese muro. Nosotros esperamos durante el día tener noticias y algunas decisiones que Carabineros va a comunicar”, indicó la autoridad de gobierno minutos antes de que se difundiera el comunicado de la policía uniformada.