Corte confirma sobreseimiento de Cristián Campos y establece que “no es posible determinar la culpabilidad en el ilícito”

La Corte de Apelaciones confirmó la resolución que dictaminó en mayo el 34° Juzgado del Crimen de Santiago sobre el sobreseimiento definitivo del actor Cristián Campos, quien enfrentó una acusación por abusos de deshonestos en contra de la hija de su expareja, la sicóloga Raffaella di Girolamo.

En esa oportunidad, el juzgado determinó que sí existieron los abusos denunciados, pero que habían prescritos debido al tiempo en que ocurrieron.

Sin embargo, en este nuevo dictamen, aunque la Corte confirmó el sobreseimiento por prescripción, consideró además que no está probada la participación de Campos en el delito.

En la sentencia, el tribunal de segunda instancia señaló que “no es jurídicamente posible determinar la culpabilidad en el ilícito motivo de la querella respecto de quien no ha tenido un proceso previo legalmente tramitado".

Respecto a la prescripción de los delitos, la Corte argumentó que “la acción penal se encontraba largamente prescrita, por cuanto el último episodio constitutivo del delito de abuso deshonesto, según se consigna en la querella, habría acaecido el año 1995″.

En medio de la investigación el actor chileno defendió su inocencia en múltilples ocasiones, en entrevista con La Tercera, Campos señaló: “Estoy seguro de que jamás hice algo, ni siquiera parecido que pudiera ser interpretado como eso”.