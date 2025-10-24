Corte de Antofagasta fija fecha para audiencia por desafuero de diputado Sebastián Videla

El Pleno de la Corte de Apelaciones fijó para el 17 de noviembre una audiencia con la finalidad de escuchar los alegatos ante la solicitud de desafuero del diputado Sebastián Videla.

La audiencia se realizará al mediodía, en la sala de Pleno ubicada en el cuarto piso de la sede del tribunal de alzada.

El desafuero del diputado fue solicitado por el exseremi de Bienes Nacionales, Eduardo König.

La acción se relaciona a un caso de supuesto maltrato animal que fue denunciado por el legislador, involucrando a la exautoridad.

Videla presentó una denuncia ante la Fiscalía de Antofagasta, apuntando a König como el responsable de dar vidrio molido en la comida de un perro comunitario conocido como Negrito en el sector Coviefi de la ciudad.

El legislador independiente, llegó a la Cámara de Diputados al postular en la lista Nuevo Pacto Social, en cupo del Partido Liberal.