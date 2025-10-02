Corte de Antofagasta prorroga vista de desafuero de Orrego a la espera de determinación de competencia

La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió prorrogar la vista de la solicitud que hizo el Ministerio Público para desaforar al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, a la espera de que se resuelva la competencia de la causa penal contra la autoridad.

Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró incompetente en el caso ProCultura y resolvió remitir la causa al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, con el argumento de que la “investigación guarda una conexión territorial y fáctica exclusivamente con la Región Metropolitana".

La Fiscalía Regional de Antofagasta investiga posibles delitos de fraude al fisco en la firma de convenios entre la fundación Procultura y gobernaciones de diversas regiones.

Fue la defensa de Orrego la que requirió el traslado de la causa a la capital.

En su resolución de este jueves, el Pleno del tribunal de alzada antofagastino optó por no realizar la audiencia fijada para el lunes 6 de octubre a las 9.00 horas, en la que se analizaría el desafuero, a la espera de que se determine la competencia de la causa penal.

“Teniendo en consideración que conforme se estampa en la certificación realizada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, la incidencia de incompetencia ha sido acogida, remitiéndose los antecedentes al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, sin que, a la fecha, exista constancia de que ese tribunal se haya pronunciado y aceptado la competencia que ha sido declarada, resulta necesario modificar la resolución dictada en estos autos el 5 de septiembre del año en curso”, señala la resolución.

Por ello, decidieron reprogramar “la audiencia de desafuero fijada para el 6 de octubre próximo, la que será oportunamente reagendada conforme al mérito del proceso, una vez determinada la competencia y, en su caso, resueltas las eventuales impugnaciones que podrían formularse sobre la materia”.

La Fiscalía Regional de Antofagasta ha manifestado que evitará dilaciones y avanzará con la celeridad que corresponde en este caso.