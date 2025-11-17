BLACK SALE $990
    Nacional

    Corte de Antofagasta rechaza solicitud de desafuero de diputado Sebastián Videla

    La acción había sido presentada por el exseremi de Bienes Nacionales Eduardo König, tras ser acusado de maltrato animal por el parlamentario independiente pro PL, quien este domingo resultó electo para un nuevo período.

    Cristóbal Palacios 
    Cristóbal Palacios
    El diputado Sebastián Videla (Ind.).

    La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó este lunes la solicitud de desafuero del diputado Sebastián Videla (independiente pro PL), que había sido interpuesta por el exseremi de Bienes Nacionales Eduardo König tras acusarlo de injurias.

    La acción se relaciona a un caso de supuesto maltrato animal que fue denunciado por el legislador, involucrando a la otrora autoridad.

    Videla presentó una denuncia ante la Fiscalía de Antofagasta, apuntando a König como el responsable de dar vidrio molido en la comida de un perro comunitario conocido como Negrito, en el sector Coviefi de la ciudad. Asimismo, realizó críticas publicaciones en redes sociales,aunque sin nombrar al exseremi, lo que -sin embargo- dio origen a la solicitud en su contra.

    Y esta jornada, antes de conocerse el fallo, el comunicador social -que logró la reelección el domingo por el Distrito 3 con un amplio margen del 23,31% de los votos- había señalado en el exterior del tribunal estar “muy tranquilo, porque me reuní en su oportunidad con los vecinos y denuncié en Fiscalía. Es más, acabo de conversar con la PDI y este caso está siendo investigado. Por lo tanto, estamos confiados y tranquilos, de que hice mi trabajo, y ojalá que la justicia así lo entienda”.

    “Creemos que hemos hecho el trabajo como corresponde, que el maltrato animal se debe denunciar y obviamente se tiene que investigar. La justicia dirá si hubo varios antecedentes o menos, cuáles fueron los detalles, pero yo jamás he publicado ni siquiera el nombre de la persona y realicé los mecanismos que corresponde”, sostuvo el parlamentario animalista.

    El fallo de la Corte

    En este marco, la presente jornada el pleno del tribunal de alzada –integrado por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Virginia Soublette Miranda, Jasna Pavlich Núñez, Juan Opazo Lagos y Jaime Rojas Mundaca– no dio lugar a la formación de causa en contra del diputado.

    Esto, al considerar que los dichos del parlamentario a través de redes sociales son de interés público y no constituyen imputaciones directas contra el recurrente.

    “Teniendo en consideración que conforme al estándar que rige la procedencia de la solicitud de desafuero, considerando que el mismo exige un estudio de probabilidad eventual de éxito en la persecución penal a fin de evitar imputaciones arbitrarias e injustas que puedan provocar desequilibrio en el sistema democrático y advirtiendo la inexistencia de imputaciones directas respecto del Sr. Eduardo König Carrera en las publicaciones realizadas a través de redes sociales, considerando que los hechos expuestos en dichos medios de comunicación revisten el carácter de hechos de interés público y no pudiendo advertir del tenor de los mismos el ánimo de injuriar al solicitante, menoscabando, menospreciando o desacreditando directa o en forma oblicua al mismo, desde que las expresiones vertidas se constituyen como la exposición de información de hechos de connotación e interés ciudadano, se ha acordado de forma unánime por este Tribunal Pleno, rechazar la solicitud de desafuero interpuesta por el abogado Eduardo König Rojas en representación del Sr. Eduardo König Carrera, en contra del honorable diputado de la República Sr. Sebastián Videla Castillo”, consigna el fallo.

    La audiencia de comunicación de la sentencia quedó agendada para las 9:00 horas del viernes 28 de noviembre.

