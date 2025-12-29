Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

Casi 20 años de servicio llevaba en el Ejército el hijo del excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, el teniente coronel Fernando Fuente-Alba Pinochet, cuando fue llamado a retiro forzosamente, y sin derecho a pensión. Desde entonces, el profesional inició una arremetida judicial para volver a las filas del Ejército, la que hasta ahora está teniendo éxito tras un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Todo comenzó, según dio cuenta en el recurso de protección con el que Fuente-Alba Pinochet busca revertir se retiro , en 2023 cuando fue destinado a la División de Ingenieros del Ejército, lugar donde posteriormente denunciaría hechos de corrupción después de que -sostiene- se le ordenara elaborar un informe con información falsa frente a una auditoría de Contraloría.

El excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

Ese hecho, afirma el escrito en el que es representado por el también excapitán del Ejército y abogado, Rafael Harvey, derivó en que el hijo del excomandante en Jefe, quien fue absuelto del caso de corrupción, comenzara a ser víctima de “actos de acoso laboral y discriminación”, lo que derivó en una licencia médica por razones de salud mental, específicamente por trastornos del sueño y estrés postraumático.

Pero el hecho no terminaría ahí, ya que a raíz de su licencia, el 18 de abril de 2024, la Comisión de Sanidad del Ejército emitió un informe dando cuenta que el entonces teniente coronel no estaba apto para el servicio. Pese a las apelaciones y la existencia de un sumario en curso por la situación, en octubre del año pasado el Ejército pidió al Ministerio de Defensa que dispusiera el retiro temporal del funcionario, lo que fue acogido por el Ejecutivo, poniendo fin a la carrera militar de Fuente-Alba Pinochet.

La arremetida judicial

La decisión del Ministerio de Defensa, entonces encabezado por la exministra Maya Fernández, derivó en que el exfuncionario recurriera a diferentes instancias judiciales cuestionando la resolución.

Una de esas fue ante la Corte de Apelaciones de Santiago, donde presentó un recurso de protección acusando que la resolución visada por Defensa constituía un acto ilegal, ya que -entre otras cosas- cuando el Ejército pidió su retiro por salud incompatible, él ya no tenía licencia e incluso ya estaba de vuelta a sus funciones normales y sin un diagnóstico que impidiera ejercer su trabajo.

Ante el tribunal de alzada capitalino, la cartera de gobierno reiteró su postura respecto a Fuente-Alba Pinochet, lo que fue cuestionado por la Corte de Santiago.

En un fallo unánime de la Séptima Sala, los ministros José Pablo Rodríguez, Tomás Gray y el abogado asistente Manuel Antonio Luna, determinó que el acto de llamado a retiro no se ajustó a la normativa y que, por lo tanto, debe ser revertido ordenándose el reintegro del hijo de quien fuera comandante en Jefe del Ejército.

A juicio del tribunal de alzada, se dio por comprobado que el teniente coronel regresó a su trabajo tras la licencia médica, contrario a lo que concluyó el Ejército, lo que a su vez, es demostración que la resolución de retiro no tiene sustento.

“Además de no tener un sustento fáctico asentado como cierto, pues el dictamen de la Comisión de Sanidad pugna con el alta médica del actor, incurre -además- en una falta de motivación, ya que carece de fundamento para arribar a la decisión que se ataca por esta vía”, se lee en la sentencia.

La resolución acoge el requerimiento ingresado por el abogado Harvey y concluye que si bien la decisión es de Defensa, se basó en los antecedentes de la Comisión de Sanidad del Ejército, la que considera hechos incosistentes, los que “sirvieron de base para decidir el retiro temporal del recurrente, por lo que forman parte del acto administrativo viciado”.

“Si los dictámenes de la Comisión de Sanidad son incompletos y no se ajustan a la verdad de los hechos, al ser considerados por el acto administrativo cuestionado, están impregnados de ilicitud y arbitrariedad", agregan los magistrados.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La Corte de Santiago reitera que la conclusión de dicha comisión “ no es efectiva y por ende la falsedad de esa afirmación ocasiona la ilicitud del mentado decreto exento , ya que la causal legal invocada para ese propósito no resulta aplicable (...) la conclusión a que arriba la autoridad tampoco puede devenir en razonable, pues si se parte de una premisa fáctica que no es efectiva, mal puede asilarse esa determinación en una disposición legal que no concurre en la especie”.

“Ya que esa institución ha invocado antecedentes erróneos y sin existir una causal legal para ello transformándose en una Comisión Especial, unido a que privó al actor a seguir percibiendo sus remuneraciones, todo lo cual debe repararse por esta vía (...) se deja sin efecto el decreto que dispuso el retiro temporal del recurrente, debiendo reincorporarse al actor a sus labores habituales, pagándose a éste todas remuneraciones devengadas durante su desvinculación, más los reajustes que correspondan”, concluye la resolución del tribunal capitalino.

A la Suprema

Tras conocerse la resolución de la Corte de Santiago, a comienzos de la semana pasada el Consejo de Defensa del Estado (CDE), apeló a la resolución ante la Corte Suprema, la que ahora deberá revisar el fallo.

FACHADA PALACIO DE TRIBUNALES FOTO: BASTIAN SEPULVEDA BASTIAN SEPULVEDA

Pese a eso, y consultado al respecto, Harvey afirma que “la sentencia que ordena al Ministerio de Defensa dejar sin efecto el decreto presidencial de retiro del teniente coronel Fernando Fuente-Alba, nos parece un acto de justicia y de reivindicación de parte del Poder Judicial ”.

“El actuar del Ministerio de Defensa de la actual administración en este y otros casos ha sido grosero, ha amparado los abusos , la impunidad y la corrupción .Lamentablemente el Consejo de Defensa del Estado apeló y se ha hecho parte de esta corrupción. Esperamos que en la próxima administración, esto cambie”, concluyó.