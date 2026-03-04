Corte Suprema comunicará la próxima semana sentencia respecto a querella de capítulos contra exjueza Verónica Sabaj

La Segunda Sala de la Corte Suprema revisó este miércoles la apelación de la defensa de Verónica Sabaj a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió la querella de capítulos contra la exministra del tribunal de alzada capitalino.

Al finalizar la audiencia, se informó que la sentencia respectiva será notificada el lunes 9 de marzo.

La Fiscalía Regional de Valparaíso busca formalizar y solicitar medidas cautelares personales para la exmagistrada, en una de las varias aristas del llamado caso Audio, por su presunta responsabilidad en delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto.

El abogado defensor de Sabaj, Isidro Solís, afirmó ante el máximo tribunal que la conducta de su defendida establecida en la investigación “no constituye actividad criminal”.

Por ello, pidió que se revoque la sentencia de la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y que “se establezca que no hay mérito hasta el día de hoy en la investigación para proceder”.

La otrora jueza fue expulsada del Poder Judicial en un proceso de remoción iniciado por las revelaciones de sus chats con el abogado Luis Hermosilla.

La Corte de Apelaciones de Santiago estimó que “los antecedentes existentes en la investigación y acompañados en la querella de capítulos son suficientes para decretar su admisibilidad en todos sus extremos, sin perjuicio de lo que se pueda dilucidar en el proceso penal pertinente”.

En su alegato ante la Corte Suprema, el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos Lucero, pidió ratificar la resolución del tribunal de alzada.

Campos afirmó que la indagatoria contra la exjueza da cuenta de “una serie de antecedentes graves, ciertos y directos respecto de actos ministeriales como ministra de la Corte de Aplicaciones de Santiago en ejercicio de sus funciones que importan infracciones de carácter penal".

“Todos y cada uno de estos antecedentes, las comunicaciones, entre otros de los bastos que ya forman parte de la querella de capítulos, hablan, efectivamente, de imputaciones que son serias. No se trata de imputaciones que sean antojadizas, falaces, carentes de mérito y en caso alguno temerarias”, aseguró el jefe Anticorrupción del Ministerio Público.