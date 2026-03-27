Corte Suprema rechaza recurso de senador Ossandón y deberá pagar honorarios de abogado que lo denunció

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación presentado por el senador Manuel José Ossandón (RN), obligándolo a pagar los honorarios del abogado Ricardo Freire, quien lo defendió en la causa que buscaba el desafuero del parlamentario por el delito de tráfico de influencias.

Fue en el año 2018 que Ossandón fue denunciado por intentar favorecer a la empresa de extracción de áridos Cavilú SpA, de la que su hijo Nicolás Ossandón es socio y administrador, ante el Concejo Municipal de Pirque, por el alcalde de entonces Cristián Balmaceda.

El caso terminó con el rechazo de su desafuero ante la Corte de Apelaciones de San Miguel en 2021, y tanto el parlamentario como su entonces abogado celebraron la resolución. Sin embargo, tras casi cinco años del fallo, Freire, que era su defensa, lo denunció por el no pago de sus honorarios.

El monto que está pidiendo es de 1.500 UF -considerando el precio de la Unidad de Fomento actual, ascendería a $59.762.580- y según indican en el escrito, “ se cumplió plenamente la condicionante de los honorarios complementarios, adeudándose a la fecha la suma de 1.500 U.F, lo cual el demandado se ha negado a pagar ”.

Ante esto, la defensa de Ossandón presentó un recurso de casación, el cual rechazó la Corte de Apelaciones de San Miguel y ahora la Corte Suprema ratificó la resolución tomada por el tribunal de alzada.

“Este recurso de casación en el fondo será desestimado. Por estas consideraciones y de conformidad además con las facultades previstas en los artículos 767, 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y de casación en el fondo deducidos por el abogado Ronald Kurt von der Weth Pettinelli -quien renunció a la representación antes de la vista del recurso- , en contra de la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel”, sentenció el máximo tribunal en el fallo.