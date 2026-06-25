Coyhaique versus los malls chinos: la ofensiva municipal para contener su expansión

Una carta al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en Chile, Niu Qingbao, envió el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, el pasado 18 de junio. ¿El motivo? Expresarle su preocupación por la proliferación de malls chinos que existe en la comuna ubicada en Aysén.

Pese a ser la capital regional con menor población de Chile, Coyhaique ya cuenta con seis malls chinos y un séptimo está en preparación. En ese contexto, el jefe comunal advierte que la situación ya está generando problemas para el comercio existente y la ciudad en general.

En la misiva al embajador -a la cual La Tercera tuvo acceso- el alcalde sostuvo que si bien valora la presencia de la comunidad china en la ciudad hay “conductas de particulares” que “han generado preocupación en relación con la convivencia ciudadana y el cumplimiento de la normativa municipal”. Se menciona como antecedente que hay proyectos de malls que “presentan diferencias relevantes respecto del diseño arquitectónico” , lo que ha llevado a la municipalidad a ordenar la paralización de las obras por no apegarse a las características urbanas y arquitectónicas de la Patagonia.

A principios de junio y a través de una plataforma online, los vecinos de Coyhaique lograron reunir más de 2 mil firmas para solicitar cambiar la fachada de un mall chino. Un edificio con recubrimiento de lata y que los habitantes de la zona acusaban que desentona con el entorno de la Patagonia.

En respuesta, el mall puso un mensaje en papel diciendo que buscarán cambiar la fachada por una de madera y que el resultado final será distinto.

Pero ello no es lo único, pues el alcalde también ha detectado que este tipo de establecimientos tienen faltas de “incumplimientos normativos”, como ausencia de patentes municipales o infracciones relacionadas con máquinas de juego. Por ello es que en la carta al embajador, el alcalde pide la “colaboración institucional” .

También se alega que la proliferación de los malls chinos ha afectado la competencia de comerciantes más pequeños.

“Estamos hablando de una comuna de poco más de 56 mil habitantes donde ya existen seis malls chinos y se está construyendo uno más. Es legítimo preguntarse si existe una explicación económica que justifique este crecimiento acelerado o si hay elementos que debieran ser revisados por los organismos competentes ”, argumenta el alcalde.

Coyhaique, capital de la Región de Aysén. Foto: Coyhaique.cl

En esa línea, el edil agrega que “los emprendedores, comerciantes y pequeñas empresas de Coyhaique cumplen exigencias tributarias, laborales y regulatorias que muchas veces les significan enormes esfuerzos. Lo mínimo que esperan es competir en igualdad de condiciones y con una fiscalización que sea pareja para todos ”.

Además, la municipalidad ha arremetido disponiendo la clausura de locales de origen chino que están vinculados al negocio de apuestas o tragamonedas. Uno de ellos por ejemplo estaba a cargo de la sociedad Tao Entretenciones Spa y la Sociedad Comercial Distribuidora Babilonia Limitada.