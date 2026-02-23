De 38 a 50: expulsiones por fumar o usar cocinillas en Parque Nacional Torres del Paine aumentan un 31,6% en 2026

El miércoles 18 de febrero dos franceses y dos mujeres estadounidenses fueron sorprendidos manipulando una cocinilla a gas en el Parque Nacional Torres del Paine, un área protegida en que -salvo sectores autorizados- se prohíbe la manipulación de fuego, para prevenir incendios forestales.

Como resultado, todos fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. La Fiscalía Regional de Magallanes, que los acusó de infringir la Ley de Bosque Nativo, solicitó la suspensión condicional del procedimiento, lo que finalmente fue concedido por el Juzgado de Garantía de Puerto Natales.

A cambio de la suspensión, los dos franceses debieron donar tres millones de pesos cada uno al Cuerpo de Bomberos Última Esperanza y las dos norteamericanas debieron hacer lo mismo, pero con cinco millones de pesos como monto y de manera conjunta. Además, todos deben abstenerse de visitar el país por tres años.

Esta situación no es aislada. Así al menos lo demuestran datos de la Fiscalía a los que tuvo acceso La Tercera. De enero a la fecha, se contabilizan siete imputados, ya sea por delitos contra la Ley de Bosque Nativo, uso ilícito de fuego, o portar elementos conocidos para provocar incendio o estragos, con quienes se llegó al acuerdo de suspender condicionalmente el procedimiento.

Parque Nacional Torres del Paine FRANCISCO NEGRONI

Entre los casos que trascendieron públicamente de ese periodo, se encuentra el de otra turista estadounidense que portaba una cocinilla a gas el 17 de febrero y que también debió donar $3 millones al citado cuerpo de Bomberos. También el de un ciudadano israelí que al que se le vio fumando cerca de la guardería Coirón el 26 de enero y que tuvo que pagar $2 millones al citado cuerpo de Bomberos.

Sumado a ello, está el caso de tres rusos y un estadounidense que, de forma separada, el 10 de febrero fueron vistos en el parque utilizando una cocinilla a gas y fumando, respectivamente. A los tres hombres se les ordenó pagar un millón de pesos cada uno a la institución bomberil. El norteamericano, en tanto, debió donar al mismo organismo dos millones de pesos. En todos los casos anteriormente relatados, los turistas tienen prohibido ingresar al país por tres años.

Desde el Ministerio Público precisaron, además, que entre octubre a diciembre de 2025 -los tres primeros meses de la temporada alta, que se extiende hasta abril usualmente- no se registraron casos con ese tipo de delitos y términos.

Imagen referencial de fumador. Tendencias / La Tercera

El recuento de Conaf

Para la Corporación Nacional Forestal, la entidad encargada de administrar las 110 áreas protegidas del Estado, entre las que se encuentra el Parque Nacional Torres del Paine, este tipo de casos tampoco son desconocidos.

Según datos que maneja la corporación, entre el 1 de enero de 2025 y el 19 de febrero de este año se contabilizan 524 expulsiones de personas que infringieron la normativa en áreas protegidas de todo el país. Además del uso no autorizado de fuego, se consideran como infracción a la normativa los daños al patrimonio o recursos naturales, poner en riesgo la seguridad y convivencia, así como otras relativas a los controles de acceso.

De ese total, a nivel nacional, 95 expulsiones se enmarcan en la prevención de incendios forestales. Esta cifra, de hecho, principalmente se concentra en el Parque Nacional Torres del Paine: un 92,6% de las expulsiones corresponden a este lugar. En detalle, a 38 personas se les hizo abandonar esta área protegida en 2025 y a 50 en 2026, lo que representa un aumento de 31,6% en un año.

Guardaparques de Conaf en Torres del Paine. Imagen referencial.

Este año, la principal causal observada allí fue la de uso de fuego en lugar no habilitado, que fue incumplida por 40 visitantes que encendieron un cigarrillo en el parque y 10 que usaron cocinillas en lugares no autorizados. El caso más reciente de este último ítem corresponde a dos rusos que fueron expulsados del parque tras ser sorprendidos con artefactos para cocinar.

Todos los casos relativos al uso de cigarrillos correspondieron a extranjeros provenientes de Israel (30), Países Bajos (9) y Estados Unidos (1). Entre quienes utilizaron cocinillas también solo hay personas provenientes de otros países: cinco rusos, tres estadounidenses y dos franceses.

Las otras expulsiones contabilizadas por Conaf a nivel nacional, en el marco de la prevención de incendios forestales, se registraron en la Reserva Nacional Lago Peñuelas (una en 2025), la Reserva Nacional Río de Los Cipreses (4 en 2025) y en el Parque Nacional Cerro Castillo (2 en 2026).