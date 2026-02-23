SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    De 38 a 50: expulsiones por fumar o usar cocinillas en Parque Nacional Torres del Paine aumentan un 31,6% en 2026

    Según informaron desde Conaf, del total de expulsiones a nivel nacional, entre 2025 y lo que va del 2026, un 92,6% se concentra en ese parque de la zona austral.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Parque Nacional Torres del Paine

    El miércoles 18 de febrero dos franceses y dos mujeres estadounidenses fueron sorprendidos manipulando una cocinilla a gas en el Parque Nacional Torres del Paine, un área protegida en que -salvo sectores autorizados- se prohíbe la manipulación de fuego, para prevenir incendios forestales.

    Como resultado, todos fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. La Fiscalía Regional de Magallanes, que los acusó de infringir la Ley de Bosque Nativo, solicitó la suspensión condicional del procedimiento, lo que finalmente fue concedido por el Juzgado de Garantía de Puerto Natales.

    A cambio de la suspensión, los dos franceses debieron donar tres millones de pesos cada uno al Cuerpo de Bomberos Última Esperanza y las dos norteamericanas debieron hacer lo mismo, pero con cinco millones de pesos como monto y de manera conjunta. Además, todos deben abstenerse de visitar el país por tres años.

    Esta situación no es aislada. Así al menos lo demuestran datos de la Fiscalía a los que tuvo acceso La Tercera. De enero a la fecha, se contabilizan siete imputados, ya sea por delitos contra la Ley de Bosque Nativo, uso ilícito de fuego, o portar elementos conocidos para provocar incendio o estragos, con quienes se llegó al acuerdo de suspender condicionalmente el procedimiento.

    Parque Nacional Torres del Paine FRANCISCO NEGRONI

    Entre los casos que trascendieron públicamente de ese periodo, se encuentra el de otra turista estadounidense que portaba una cocinilla a gas el 17 de febrero y que también debió donar $3 millones al citado cuerpo de Bomberos. También el de un ciudadano israelí que al que se le vio fumando cerca de la guardería Coirón el 26 de enero y que tuvo que pagar $2 millones al citado cuerpo de Bomberos.

    Sumado a ello, está el caso de tres rusos y un estadounidense que, de forma separada, el 10 de febrero fueron vistos en el parque utilizando una cocinilla a gas y fumando, respectivamente. A los tres hombres se les ordenó pagar un millón de pesos cada uno a la institución bomberil. El norteamericano, en tanto, debió donar al mismo organismo dos millones de pesos. En todos los casos anteriormente relatados, los turistas tienen prohibido ingresar al país por tres años.

    Desde el Ministerio Público precisaron, además, que entre octubre a diciembre de 2025 -los tres primeros meses de la temporada alta, que se extiende hasta abril usualmente- no se registraron casos con ese tipo de delitos y términos.

    Imagen referencial de fumador. Tendencias / La Tercera

    El recuento de Conaf

    Para la Corporación Nacional Forestal, la entidad encargada de administrar las 110 áreas protegidas del Estado, entre las que se encuentra el Parque Nacional Torres del Paine, este tipo de casos tampoco son desconocidos.

    Según datos que maneja la corporación, entre el 1 de enero de 2025 y el 19 de febrero de este año se contabilizan 524 expulsiones de personas que infringieron la normativa en áreas protegidas de todo el país. Además del uso no autorizado de fuego, se consideran como infracción a la normativa los daños al patrimonio o recursos naturales, poner en riesgo la seguridad y convivencia, así como otras relativas a los controles de acceso.

    De ese total, a nivel nacional, 95 expulsiones se enmarcan en la prevención de incendios forestales. Esta cifra, de hecho, principalmente se concentra en el Parque Nacional Torres del Paine: un 92,6% de las expulsiones corresponden a este lugar. En detalle, a 38 personas se les hizo abandonar esta área protegida en 2025 y a 50 en 2026, lo que representa un aumento de 31,6% en un año.

    Guardaparques de Conaf en Torres del Paine. Imagen referencial.

    Este año, la principal causal observada allí fue la de uso de fuego en lugar no habilitado, que fue incumplida por 40 visitantes que encendieron un cigarrillo en el parque y 10 que usaron cocinillas en lugares no autorizados. El caso más reciente de este último ítem corresponde a dos rusos que fueron expulsados del parque tras ser sorprendidos con artefactos para cocinar.

    Todos los casos relativos al uso de cigarrillos correspondieron a extranjeros provenientes de Israel (30), Países Bajos (9) y Estados Unidos (1). Entre quienes utilizaron cocinillas también solo hay personas provenientes de otros países: cinco rusos, tres estadounidenses y dos franceses.

    Las otras expulsiones contabilizadas por Conaf a nivel nacional, en el marco de la prevención de incendios forestales, se registraron en la Reserva Nacional Lago Peñuelas (una en 2025), la Reserva Nacional Río de Los Cipreses (4 en 2025) y en el Parque Nacional Cerro Castillo (2 en 2026).

    Torres del Paine.
    Más sobre:IncendioTorres del PaineSuspensión condicionalMultaFiscalíaJuzgado de GarantíaParque Nacional Torres del PaineRegión de MagallanesUso ilícito del fuego

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    S&P por déficit fiscal: “Subraya la necesidad de una corrección fiscal”

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    El rol del ex Reggaeton Boys Gyvens Laguerre en el crimen de empresario de Quinta Normal asesinado a tiros por sicario

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Muñoz condena sanción de Estados Unidos y apunta que “atenta contra la soberanía” de Chile

    Presidente Boric recibe a Iturriaga y Varela en audiencia en La Moneda previo a traspaso de mando en el Ejército

    Lo más leído

    1.
    Embajada china acusa a EE.UU. de vulnerar soberanía chilena tras revocar visas por proyecto de cable submarino

    Embajada china acusa a EE.UU. de vulnerar soberanía chilena tras revocar visas por proyecto de cable submarino

    2.
    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    3.
    Muñoz condena sanción de Estados Unidos y apunta que “atenta contra la soberanía” de Chile

    Muñoz condena sanción de Estados Unidos y apunta que “atenta contra la soberanía” de Chile

    4.
    Incendio forestal afecta a la Quebrada de Macul y moviliza despliegue aéreo y terrestre en Peñalolén

    Incendio forestal afecta a la Quebrada de Macul y moviliza despliegue aéreo y terrestre en Peñalolén

    5.
    Tras 10 horas de trabajo: Bomberos controla emergencia por explosión de camión con gas en Renca y Carabineros inicia pericias

    Tras 10 horas de trabajo: Bomberos controla emergencia por explosión de camión con gas en Renca y Carabineros inicia pericias

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    Rating del domingo 22 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 22 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes

    De 38 a 50: expulsiones por fumar o usar cocinillas en Parque Nacional Torres del Paine aumentan un 31,6% en 2026
    Chile

    De 38 a 50: expulsiones por fumar o usar cocinillas en Parque Nacional Torres del Paine aumentan un 31,6% en 2026

    El rol del ex Reggaeton Boys Gyvens Laguerre en el crimen de empresario de Quinta Normal asesinado a tiros por sicario

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025
    Negocios

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    Mosa solo logra comprar el 2,75% de Blanco y Negro, la sociedad que controla Colo Colo, y queda lejos del control

    Bolsas inician la semana a la baja y el oro sube tras anuncio de nuevos aranceles globales de Trump

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La curiosa explicación de Paqui Meneghini para borrar a refuerzo de la U
    El Deportivo

    La curiosa explicación de Paqui Meneghini para borrar a refuerzo de la U

    El millonario premio que se lleva Alejandro Tabilo tras ser finalista en el Abierto de Río de Janeiro

    Roja directa: el criminal patadón que sufrió Gabriel Suazo en el triunfo de Sevilla sobre Getafe

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    Irán subraya que un ataque “limitado” de Estados Unidos sería “un acto de agresión” que provocaría una respuesta “decisiva”
    Mundo

    Irán subraya que un ataque “limitado” de Estados Unidos sería “un acto de agresión” que provocaría una respuesta “decisiva”

    Municipales en Francia: El poco ortodoxo hijo de Nicolas Sarkozy intenta conquistar la sureña localidad de Menton

    Operación contra ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, deja al menos 26 muertos en México

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio