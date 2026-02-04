SUSCRÍBETE POR $1100
    Ciudadano israelí tuvo que donar $2 millones a Bomberos de Torres del Paine tras encender un cigarrillo en área protegida

    Adicionalmente, se dispuso que el sujeto no ingrese al país por un plazo de tres años.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Parque Nacional Torres del Paine

    Durante este miércoles se llevó a cabo la audiencia de suspensión condicional de un ciudadano israelí que fue sorprendido fumando en el Parque Nacional Torres del Paine, área protegida de la Patagonia chilena, en enero de este año.

    De acuerdo con lo informado por la Fiscalía de Magallanes, el imputado, quien deseaba completar el circuito “O” de la zona, fue visto fumando cerca de la guardería Coirón el 26 de enero.

    En esa oportunidad, el sujeto fue formalizado por uso ilícito de fuego, previsto en la Ley de Bosques. Y esta jornada, se decidió dar término a la causa mediante una suspensión condicional del procedimiento.

    A cambio, según propuso el Ministerio Público, el individuo debía pagar $5 millones al Cuerpo de Bomberos de Torres del Paine y no ingresar a territorio nacional por tres años.

    Sin embargo, aunque se mantuvo la prohibición de ingreso al país por tres años, finalmente se decidió que el imputado pagase $2 millones a la institución bomberil local con la condición de que el depósito sea realizado esta jornada. “Esto efectivamente se realizó y ya fue pagado”, relataron desde la Fiscalía.

    Parque Nacional Torres del Paine

