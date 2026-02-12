SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Las tres personas fueron imputadas como autores del delito de uso indebido de fuego en el parque nacional.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León

    En una audiencia de salida alternativa, el Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó la suspensión condicional del procedimiento abierto en contra de tres turistas rusos, imputados por el Ministerio Público como autores del delito de uso indebido de fuego en el parque nacional Torres del Paine.

    La magistrada Marianela Chacur impuso a los ciudadanos rusos el arraigo nacional hasta que cumplan con la obligación de pagar una multa individual de un millón de pesos cada uno, además de la prohibición de reingresar al país por el término de tres años.

    La multa deberá ser depositada en la cuenta bancaria del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza y el dinero será destinado a los voluntarios de Torres del Paine.

    Según el ente persecutor, los turistas rusos fueron sorprendidos el martes 10 de febrero por un guía de turismo utilizando una cocinilla a gas para calentar agua en el sendero que une los campings Italiano con Paine Grande, sector en que está estrictamente prohibido el uso de fuego. A raíz de los hechos, las personas fueron detenidas por Carabineros, expulsadas del parque y puestas a disposición de la fiscalía.

    Estadounidense también debe pagar multa

    En un segundo caso, el Juzgado de Garantía aprobó también la suspensión condicional del procedimiento abierto por la fiscalía, en contra de un turista estadounidense, imputado como autor del delito consumado de uso ilícito de fuego en el sector Dickson del parque nacional Torres del Paine.

    También una audiencia de salida alternativa, la magistrada Chacur impuso al sujeto la prohibición absoluta de reingresar al país por el término de tres años y la obligación de donar la suma de dos millones de pesos al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, monto que deberá ser destinado a los voluntarios de Torres del Paine y cuyo pago ya fue efectuado.

    El imputado fue sorprendido fumando en un sector en que está estrictamente prohibido el uso de fuego, por lo que fue expulsado del parque por personal de Conaf y puesto a disposición de la fiscalía.

