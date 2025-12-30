Declaran alerta amarilla en Rengo por incendio forestal cercano a viviendas

Un incendio forestal ha consumido una superficie aproximada de 17 hectáreas de vegetación en la comuna de Rengo, Región de O’Higgins, emergencia que desde la tarde de este lunes ha movilizado a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de dicho sector.

El siniestro, denominado “Popeta 1”, se encuentra controlado, pero se desarrolla cercano a lugares habitados.

Por este motivo es que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) resolvió decretar alerta amarilla comunal.

La medida fue adoptada tras ser analizada tanto por un equipo técnico de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en conjunto con autoridades de la Delegación Presidencial de O’Higgins, y estará vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.

Según se informó, la declaración de esta alerta implica que se alistarán escalonadamente los recursos necesarios, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el objeto de evitar que la emergencia crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente.