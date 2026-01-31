Declaran alerta roja en Lonquimay por incendio forestal cercano a reserva nacional Nalcas

El Servicio Nacional de Previsión y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó esta noche la declaración de alerta roja para la comuna de Lonquimay, en la Región de La Araucanía, por incendio forestal.

Según información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro se desarrolla en cercanías de la Reserva Nacional Nalcas, y hasta las 23 horas había afectado una superficie de 0,01 hectáreas de vegetación.

De acuerdo con Senapred, con la declaración de alerta roja “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred)”.

Reserva Nacional Nalcas

La Reserva Nacional Nalcas está emplazada en la comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, a 180 kilómetros de Temuco y abarca una extensión de 13.755 hectáreas.

El territorio -que limita al sur con la Reserva Nacional Malalcahuello- es parte de las 10 unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) que forman las Zonas Núcleo de la Reserva de la Biósfera Las Araucarias.

En su interior es posible encontrar bosques de araucarias y ciprés de la cordillera, además de animales como güiñas, vizcachas de montaña, quiques y pumas, entre otros.

Asimismo, se pueden ver aves como el halcón peregrino, la becacina, la torcaza, el carpintero negro, cóndor, el peuquito, aguilucho de cola rojiza y aguilucho chico, entre otras.