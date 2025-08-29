Decretan prisión preventiva para cinco policías bolivianos capturados con armamento y más de 570 kilos de droga en zona fronteriza

Este viernes, cinco policías de Bolivia, más un civil del mismo país, fueron enviados a prisión preventiva luego de ser formalizados por tráfico de drogas, secuestro, receptación y delitos de la ley de control de armas y explosivos, cometidos en territorio chileno.

Los sujetos fueron detenidos el pasado 24 de agosto en el sector del Hito Cajón, a 1,8 kilómetros de la frontera con Bolivia, en la Región de Antofagasta. Allí, en la Ruta CH-27, al llegar a la altura del kilómetro 50, Carabineros divisó a un grupo de personas que intentaba sacar dos vehículos atrapados en la nieve, advertidos por disparos previos.

Al ser fiscalizados por personal de la Comisaría de San Pedro de Atacama se encontró droga, armamento y municiones en poder de los seis sujetos.

En el vehículo usado por la policía boliviana se halló gran cantidad de armamento y municiones, como también 14 celulares y dos juegos de placas patentes bolivianas, además de un dispositivo GPS, lo que debilita la tesis de desorientación. En tanto, en la camioneta Toyota conducida por el civil se descubrieron 499 kilos 850 gramos de marihuana y 73 kilos 750 gramos de pasta base de cocaína.

Así, durante esta jornada se procedió a la formalización de cargos por parte de la Fiscalía de Calama. En la audiencia se expuso que cuatro hombres y una mujer fueron identificados como efectivos de la policía boliviana, los que se movilizaban en un vehículo Nissan, modelo Patrol, sin distintivo institucional, mientras que el restante corresponde a un civil que se movilizaba en una camioneta Toyota con encargo por robo en Chile desde 2021.

Asimismo, se expuso que los agentes policiales dispararon en múltiples oportunidades en contra de la camioneta Toyota conducida por el civil, a quien redujeron esposándolo sobre la nieve, instante en que son sorprendidos por Carabineros.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso archivos de audio y mensajería extraídos de uno de los 14 celulares incautados a los uniformados detenidos, los cuales dan cuenta de su vinculación con actividades ilícitas anteriores.

Los cinco agentes policiales fueron formalizados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas. El civil, en cambio, fue formalizado por tráfico de drogas y receptación de vehículo motorizado.

Por petición del Ministerio Público, todos los detenidos quedaron en prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad de la sociedad y se dispuso un plazo de investigación de 150 días.

Tras la audiencia, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, afirmó que “se trata de una investigación penal, que surge de un procedimiento policial flagrante y cuyas primeras diligencias apuntan a la presunta participación de los sujetos detenidos en diversos delitos, cometidos en territorio nacional y frente a los cuales nuestro Ministerio Público está obligado a actuar, sin importar el cargo, función o nacionalidad de quien los comete”.

A su vez, el general Cristian Montre Soto, jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, manifestó que el procedimiento se produjo en el contexto de un patrullaje preventivo en resguardo de la soberanía realizado por personal de la Segunda Comisaría de San Pedro de Atacama.