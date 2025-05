Decretan prisión preventiva para los tres sujetos detenidos tras una persecución policial en Vitacura y Recoleta

En prisión preventiva fueron dejados los tres sujetos detenidos el sábado en Recoleta tras participar en una persecución policial en que los antisociales dispararon en contra de carabineros.

Los individuos, todos adultos chilenos con antecedentes penales, habrían sido encontrados al interior de un furgón por las calles de Vitacura. La patente del vehículo ya había sido identificada en otros delitos.

Cuando fueron detectados por carabineros, dispararon a los funcionarios policiales, que repelieron el ataque con su armamento de servicio. Así, se inicio una persecución que terminó en la comuna de Recoleta, cuando los sujetos abandonaron el furgón y buscaron, sin éxito, escapar a pie a través de los techos.

Según detalló tras la formalización el fiscal de flagrancia de la Fiscalía Oriente, Luis Jaramillo, desde el ente persecutor se mostraron conformes por la cautelar aplicada, al ser “la única medida posible respecto a los tres imputados, por la gravedad de los hechos por los cuales fueron formalizados".

Los tres sujetos se les imputaron cargos por receptación de vehículo motorizado, uso de patentes falsas, porte de armamento de guerra, disparos injustificados y porte de municiones.

Uso de un subfusil Uzi

Consultado respecto al uso de un subfusil Uzi, que habría sido señalado por uno de los funcionarios policiales que participaron en la persecución -quien además habría herido a uno de los imputados en defensa propia -, explicó que es un antecedente que han mantenido en consideración.

“No es discutible señalar que no se encontraron las armas. Hay muchas explicaciones posibles. Como hay persecución siempre es posible que arrojen las armas o cualquier cosa porque, yo por un lado no pierdo de vista a una persona, pero hay un momento en que voy persiguiéndola y perfectamente podría lanzarlo en algún momento y no verlo”, argumentó Jaramillo.

Aunque no se ha encontrado el armamento utilizado, en el vehículo en que iban los antisociales si se hallaron dos vainas percutadas, calibre 9 mm.

Según detalló carabineros a fiscalía, este calibre podría ser utilizado tanto por una pistola semiautomática como por un subfusil Uzi.

En ese sentido, el fiscal detalló que para el caso resultará especialmente útil un eventual registro de cámaras de seguridad que permitan observar elementos que no hayan sido contemplados por los carabineros que participaron en la persecución.

Además, las pericias que realizará el Laboratorio de Criminalística a la vainas encontradas también permitirá determinar el armamento utilizado.