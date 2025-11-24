Defensa de Pulgar desiste de petición para reabrir investigación y tribunal fija preparación de juicio oral para enero

El Juzgado de Garantía de Talca confirmó el cierre de la investigación contra el diputado Francisco Pulgar luego que su defensa desistiera de la solicitud de reapertura.

La Fiscalía del Maule está solicitando 12 años de cárcel para el desaforado legislador al que acusó como autor material del delito de violación de mayor de 14 años en carácter de reiterado.

La audiencia de preparación del juicio oral se fijó para el 7 de enero a partir de las 9.00 horas.

“La audiencia que correspondía realizar hoy era originalmente la preparación de juicio oral, incluyendo un debate a petición de la defensa sobre la reapertura de la investigación. Pero luego de decidido por el tribunal esta cuestión, se dejó sin efecto la preparación de juicio oral y la audiencia quedó finalmente solo para debatir la reapertura. Y lo que sucedió es que la defensa ahora se ha desistido de discutir la reapertura”, explicó el fiscal José Luis González.

El legislador, que en la Cámara de Diputados pasó por las bancadas del Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC), comenzó a ser investigado a raíz una denuncia presentada por una mujer, en mayo de 2021, en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Talca de la PDI, por ilícitos que habrían tenido lugar durante 2014, en la Región del Maule, cuando la denunciante era menor de edad.

Hace cuatro años, Pulgar, que se hizo conocido en TV como comentarista de crímenes, fue electo diputado por el distrito 17, de la Región del Maule. En las parlamentarias de hace unas semanas postuló sin éxito al Senado.