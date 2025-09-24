Defensa destaca mejoras en Servicio Militar y promueve conscripción de jóvenes

Hasta el Regimiento de Policía Militar en la comuna de Peñalolén llegó la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, para sostener un encuentro con soldados conscriptos que están realizando su Servicio Militar.

A inicios de cada año la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) publica el listado con los jóvenes inscritos y sorteados que deberán presentarse a los respectivos cantones de reclutamiento para realizar el Servicio Militar, que en Chile es obligatorio para hombres de 18 años (por sorteo) y voluntario entre los 19 y 24 años, tanto para hombres como mujeres.

En ese contexto, la ministra Delpiano ha estado promoviendo la inscripción voluntaria de los jóvenes, exponiendo varias novedades en el proceso, las que incluyen un aumento en la subvención, cursos SENCE y obtención de puntaje para postulación a subsidios de vivienda.

Respecto a los estudios, que es una de las principales causas por las que los jóvenes se excusan de realizar el servicio, la secretaria de Estado resaltó que se pueden convalidar con el Ejército.

“Aquí no están postergando la posibilidad de estudiar después, lo pueden hacer exactamente igual, pero habiendo cumplido el Servicio Militar”, sostuvo, asegurando que los soldados pueden “orientar su formación y su capacitación dentro de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas” o Carabineros.

En ese sentido, Delpiano señaló que el regimiento les entrega “formación, pueden ver cómo se desarrolla su vocación y posteriormente con una formación completa secundaria pueden postular a las academias de las Fuerzas Armadas o a cualquier instituto o universidad afuera”.

Respecto a la remuneración económica, la ministra destacó que este 2025 hubo un aumento de un 50% en la subvención y que en 2026 la cifra subirá en un 75%.

"Es un poco mayor para los que están en el segundo año que para los que están en el primer año", indicó, agregando que la cifra “varía según la asignación de zona que tengan los conscriptos. Pero puede ser en los casos de mayor asignación cercana a los $390.000″.

Una de las situaciones más complejas que se han registrado en el Ejército en el último tiempo tiene relación con la muerte del conscripto Franco Vargas, joven de 19 años que falleció el 27 de abril de 2024 en una marcha desde Pacollo a Putre.

Considerando ese episodio, la ministra Delpiano aseguró que se realizaron “40 medidas de mejora”.

“Una de las mejoras, sin lugar a dudas, ha sido todo el equipamiento material de los conscriptos, los sacos de dormir, la ropa, las botas. Y lo señalo porque es un equipamiento caro, o sea, el mejor nivel", indicó.

Sumado a ello, destacó que se hicieron mejoras en el ámbito de la salud, las que permitirían identificar “tempranamente situaciones que no necesariamente son impedimento de hacer el servicio militar, pero se puede (determinar si se hace) en zonas más bajas o en zonas más altas".