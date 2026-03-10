SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Defensas de imputados por caída del Hércules C-130 descartan responsabilidad en la tragedia y acusan investigación sesgada de la Fiscalía

    Según apuntó una de las defensas, “todas las actuaciones que realizaron mis representados se encuentran acordes a las normas reglamentarias vigentes por la Fuerza Aérea”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este martes, continuaron en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, los alegatos de apertura por el juicio a raíz de la caída del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), tragedia ocurrida rumbo a la Antártica que dejó 38 víctimas fatales.

    En el marco de la presentación de los abogados querellantes, el representante de la viuda de Ítalo Medina, quien era el comandante de la aeronave siniestrada, sostuvo que “si don Ítalo Medina Quiñones no hubiera contado con la aprobación, con el ok, por parte de aquellas personas que tenían que dárselo, con aquellas personas que tenían que certificar que esa nave podía volar, que podía suspenderse en el cielo desde Punta Arenas hasta la Antártica, don Ítalo Medina no habría siquiera puesto en marcha esa aeronave”.

    “Don Ítalo Medina cuando eleva ese avión con destino a la Antártida, está convencido, seguro, de que su nave no tenía ningún desperfecto, no tenía ningún problema porque así se lo habían garantizado desde tierra”, añadió, enfatizando que “así se lo habían señalado aquellas personas que debieron haber adoptado las medidas correspondientes con el objeto de evitar que un colapso de esta naturaleza se produjera como consecuencia del desprendimiento de una hélice”.

    Abogados defensores descartan responsabilidad de imputados

    En la audiencia también expuso el abogado defensor de los imputados Julio Ojeda Puig, Marcelo Mella Bertetti, apuntó a una investigación sesgada por parte de la Fiscalía y que buscan responsables apelando a lo emocional.

    “Desde ya adelanto a este tribunal que una parte de este juicio se recurrirá al discurso emocional, al dolor, a la pena de aquellos que perdieron a sus seres queridos, para lograr que el tribunal empatice con aquello y surja desde lo más profundo ese sentimiento visceral de condena, de que alguien debe pagar por tan atroz desgracia”, mencionó, enfatizando que sus defendidos “fue el Ministerio Público, o mejor dicho, los fiscales acá presentes, que decidieron apuntar con el dedo a mis representados como los culpables”.

    Según reiteró el abogado defensor, en la ocasión se rescató menos del 1% de la aeronave, apuntando que “se van a presentar en este juicio oral diversos peritos algunos de ellos totalmente imparciales, sin ningún interés o ganancias secundarias que darán cuenta de la imposibilidad de poder definir una causa concreta que llevó al C-130 a caer ese lamentable día”.

    Es así como finalmente señaló que “acá simplemente no hubo infracción a ningún deber de cuidado, no hay aumento de ningún riesgo permitido o generación de uno y mucho menos relación causal en el resultado, como tampoco hay una posición de garante en el accidente, ni responsabilidad en la decisión del despegue”.

    En tanto, la defensa de Roberto Avendaño Veloso, Fernando Mondaca Rodríguez y Joaquín Urzúa Rentería, sostuvo que las normas técnicas de mantenimiento no tratan todas las instrucciones con la misma urgencia apuntando que las inspecciones de las hélices no estaban clasificadas como urgentes.

    “No tenía ningún marco rojo y eso significa que era de cumplimiento de rutina no estaba sujeto a ninguna urgencia”, mencionó, señalando que “todas las actuaciones que realizaron mis representados se encuentran acordes a las normas reglamentarias vigentes por la Fuerza Aérea”.

    Defensa de Emanuel Carrasco apunta a responsabilidad de los altos mandos

    Por su parte, la defensa de Emanuel Carrasco, acusado de la emisión de comunicaciones o señales aeronáuticas falsas o indebidas, sostuvo que “la única razón por la que Emanuel Carrasco se encuentra hoy ante ustedes no es porque haya cometido delito alguno la razón es la urgencia desesperada de otros imputados de posicionarse como colaboradores sustanciales ante el Ministerio Público y ante este tribunal usando a mi representado como instrumento”.

    “Los oficiales, sus superiores jerárquicos y la elite dirigente como son llamados por la sociología militar, evadieron su deber y ahora buscan un pacto con el Ministerio Público”, añadió enfatizando que se busca imputar a Carrasco “una culpa que por jerarquía y por deber recae exclusivamente sobre otros”.

    “Emanuel Carrasco jamás abandonó su puesto de trabajo, quien lo realizó fue su superior, el ya mencionado teniente Ricardo Villagra Cornejo. Mi representado una vez llegado el operador respectivo y habiéndose solicitado autorización al oficial del servicio e informando sobre el llamado de la DGAC es que recién se fue a cenar”, agregó, enfatizando que “hasta ese momento no había ninguna alerta decretada”.

    En la ocasión, el abogado de Carrasco además explicó que “el sistema no emitió ninguna alerta, tampoco generó ninguna señal de anomalía”, añadiendo que “el sistema no emitía alertas cuando dejaba recibir señales de la aeronave y además, era frecuente la pérdida de comunicaciones con la aeronave durante los cruces”.

    Más sobre:Hércules C-130Fuerza AéreaCaídaTragediaFACH

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia

    Desde la tensión entre Desbordes y Bellolio al fracaso de una gran foto: el lado B del regreso de Baquedano a Plaza Italia

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    El último día de Boric y la antesala de Kast: las horas previas al cambio de mando

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    Comisión de Vivienda del Senado rechaza recorte de más de 20 mil subsidios habitacionales para 2026

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia
    Chile

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia

    Desde la tensión entre Desbordes y Bellolio al fracaso de una gran foto: el lado B del regreso de Baquedano a Plaza Italia

    El último día de Boric y la antesala de Kast: las horas previas al cambio de mando

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia
    Negocios

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia

    La economía del acceso: una ventaja competitiva sostenible

    El balance y lamentos del ministro Grau tras su paso por el gobierno

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U
    El Deportivo

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U

    No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

    Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español
    Cultura y entretención

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    Fallece el destacado escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año
    Mundo

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo