Defensora nacional por caso Monsalve: “No ha habido cierre formal”

La jornada de este jueves el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, comunicó el cierre de la indagación en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve por los presuntos delitos de violación y abuso sexual.

Así, luego de una investigación que se extendió por un año y dos meses, el Ministerio Público tendrá un plazo de 10 días para presentar acusación en contra del otrora jefe civil de las policías, y así avanzar hacia la preparación del juicio oral.

El exsubsecretario reaccionó con molestia alegando que “es de máxima gravedad que una decisión procesal de esta envergadura sea conocida por la prensa antes que por los intervinientes”.

Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Al momento de emitir esta declaración, no he sido notificado formalmente del cierre de la investigación” , acusó a través de un comunicado público.

Al respecto, esta jornada la defensora nacional, Verónica Encina, aseguró que “la notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde”.