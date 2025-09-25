Defensoría endurece tono contra Armendáriz y Jacir y acusa “falta de objetividad” para indagar a abogado de Monsalve

Hasta el lunes tiene el fiscal nacional, Ángel Valencia, para responder la solicitud de inhabilidad contra los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir que ingresó el miércoles la defensora penal pública, Marcela Araya.

Se trata de la última arremetida judicial de la Defensoría Penal Pública (DPP) en el marco de una arista de la investigación contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve en la cual su abogado, Víctor Providel, figura como imputado. Esta hebra investigativa se originó por una denuncia que realizó la mujer que acusa al ex hombre fuerte de La Moneda por violación y abuso sexual.

En el marco de esa denuncia, de acuerdo a los antecedentes que maneja la Fiscalía, Providel mantuvo varios diálogos con un sujeto que, presuntamente, buscaba difundir material audiovisual íntimo de la denunciante.

Ese sujeto, Maximiliano Sepúlveda, se coordinó con la expareja de la mujer, Fernando Silva, para llevar videos a ciertos canales de televisión, supuestamente, para venderlos. En ese contexto habrían buscado a Providel para obtener contactos de periodistas. Según la Defensoría, Providel solo entregó dos contactos .

Araya, defensora de la zona Oriente, presentó el escrito justo antes de que Providel asistiera a la Fiscalía Centro Norte a prestar testimonio en calidad de imputado ante los fiscales Armendáriz y Jacir, por lo que la diligencia no se llevará a cabo hasta que esa solicitud sea resuelta .

En medio de esta nueva investigación, la defensa de Providel recibió esta tarde los mencionados videos. El objetivo es revisar si esas imágenes constituyen eventuales delitos de difusión de registros de la vida privada.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Lo que espera Araya es que otra Fiscalía sea la que investigue al defensor. Una vez que eso ocurra, evaluarán una eventual declaración del abogado.

Así las cosas, la defensora del abogado de Monsalve afirma a La Tercera que una investigación contra Providel llevada adelante por los mismos fiscales que indagan al exsubsecretario carecería de objetividad.

“El día de ayer se le comunicó al defensor Providel que los hechos imputados serían facilitar el número de contacto de dos periodistas para difundir hechos de carácter privado”, afirmó Araya.

A juicio de la defensora, es una situación grave que los mismos fiscales que investigan los eventuales delitos sexuales de Monsalve indaguen a su defensor: “Es por esto que solicitamos la inhabilidad del fiscal regional Xavier Armendáriz y del fiscal Francisco Jacir fundado en la falta de objetividad. Existe un conflicto de interés en tanto que son los mismos fiscales que investigan la causa del señor Monsalve donde Víctor Providel es su contraparte".

La defensora ahondó en sus razones. “Lo que hemos planteado es que el hecho de que los mismos fiscales dirijan una investigación en un caso donde el defensor es su contraparte y, más aún, tratándose de una causa estrechamente vinculada con una investigación en la que el persecutor tiene un interés directo, constituye una afectación al ejercicio del derecho a la defensa" , explicó Araya.

La defensora evitó referirse a si ve complejo que Providel, al ser imputado, se mantenga como defensor de Monsalve. Al ser consultada por ese punto se limitó a decir que su rol en esta arista es ser la abogada defensora “y establecer que sus actuaciones no son constitutivas delito”.

En esa línea agregó que “la decisión que don Víctor Providel siga o no como defensor en la causa del señor Monsalve corresponde resolverlo en las instancias respectivas”.