SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Defensoría endurece tono contra Armendáriz y Jacir y acusa “falta de objetividad” para indagar a abogado de Monsalve

La defensora Marcela Araya acusa "afectación al ejercicio del derecho de la defensa" en la investigación contra Víctor Providel. Este jueves el Ministerio Público entregará los videos que dos sujetos buscaban vender a medios de comunicación.

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews
La defensora de Vìctor Providel, la abogada Marcela Araya.

Hasta el lunes tiene el fiscal nacional, Ángel Valencia, para responder la solicitud de inhabilidad contra los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir que ingresó el miércoles la defensora penal pública, Marcela Araya.

Se trata de la última arremetida judicial de la Defensoría Penal Pública (DPP) en el marco de una arista de la investigación contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve en la cual su abogado, Víctor Providel, figura como imputado. Esta hebra investigativa se originó por una denuncia que realizó la mujer que acusa al ex hombre fuerte de La Moneda por violación y abuso sexual.

En el marco de esa denuncia, de acuerdo a los antecedentes que maneja la Fiscalía, Providel mantuvo varios diálogos con un sujeto que, presuntamente, buscaba difundir material audiovisual íntimo de la denunciante.

Ese sujeto, Maximiliano Sepúlveda, se coordinó con la expareja de la mujer, Fernando Silva, para llevar videos a ciertos canales de televisión, supuestamente, para venderlos. En ese contexto habrían buscado a Providel para obtener contactos de periodistas. Según la Defensoría, Providel solo entregó dos contactos.

Araya, defensora de la zona Oriente, presentó el escrito justo antes de que Providel asistiera a la Fiscalía Centro Norte a prestar testimonio en calidad de imputado ante los fiscales Armendáriz y Jacir, por lo que la diligencia no se llevará a cabo hasta que esa solicitud sea resuelta.

En medio de esta nueva investigación, la defensa de Providel recibió esta tarde los mencionados videos. El objetivo es revisar si esas imágenes constituyen eventuales delitos de difusión de registros de la vida privada.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Lo que espera Araya es que otra Fiscalía sea la que investigue al defensor. Una vez que eso ocurra, evaluarán una eventual declaración del abogado.

Así las cosas, la defensora del abogado de Monsalve afirma a La Tercera que una investigación contra Providel llevada adelante por los mismos fiscales que indagan al exsubsecretario carecería de objetividad.

“El día de ayer se le comunicó al defensor Providel que los hechos imputados serían facilitar el número de contacto de dos periodistas para difundir hechos de carácter privado”, afirmó Araya.

A juicio de la defensora, es una situación grave que los mismos fiscales que investigan los eventuales delitos sexuales de Monsalve indaguen a su defensor: “Es por esto que solicitamos la inhabilidad del fiscal regional Xavier Armendáriz y del fiscal Francisco Jacir fundado en la falta de objetividad. Existe un conflicto de interés en tanto que son los mismos fiscales que investigan la causa del señor Monsalve donde Víctor Providel es su contraparte".

La defensora ahondó en sus razones. “Lo que hemos planteado es que el hecho de que los mismos fiscales dirijan una investigación en un caso donde el defensor es su contraparte y, más aún, tratándose de una causa estrechamente vinculada con una investigación en la que el persecutor tiene un interés directo, constituye una afectación al ejercicio del derecho a la defensa", explicó Araya.

La defensora evitó referirse a si ve complejo que Providel, al ser imputado, se mantenga como defensor de Monsalve. Al ser consultada por ese punto se limitó a decir que su rol en esta arista es ser la abogada defensora “y establecer que sus actuaciones no son constitutivas delito”.

En esa línea agregó que “la decisión que don Víctor Providel siga o no como defensor en la causa del señor Monsalve corresponde resolverlo en las instancias respectivas”.

Más sobre:Marcela ArayaVíctor ProvidelManuel Monsalve

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital: “Tenpo está en vías de convertirse en un banco digital, y ya estamos viendo formas de trabajar en conjunto”

Enel escala conflicto con minera de Sergio Weinstein y denuncia “irregularidades” en peritaje geológico

Mercado sube proyecciones de PIB e inversión para 2025 y 2026: expertos lo atribuyen al ciclo electoral

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

2.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

3.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

4.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

5.
Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”
Chile

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Ausencias, críticas a Jara y “terrorismo” en La Araucanía marcan cumbre agrícola entre Kast y Kaiser

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación
Negocios

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital: “Tenpo está en vías de convertirse en un banco digital, y ya estamos viendo formas de trabajar en conjunto”

Enel escala conflicto con minera de Sergio Weinstein y denuncia “irregularidades” en peritaje geológico

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña
Tendencias

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana
El Deportivo

En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana

La formación de la U que buscará asegurar una millonaria cifra ante Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Buscan hacer historia: la formación confirmada de los Cóndores para la revancha ante Samoa

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
Cultura y entretención

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro
Mundo

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?