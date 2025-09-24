SUSCRÍBETE
Nacional

Defensoría contraataca y pide al fiscal nacional inhabilitar a Armendáriz y Jacir en arista de caso Monsalve

La abogada de Víctor Providel dijo que los fiscales a cargo de la indagatoria no pueden investigar la causa original y también al defensor del imputado. Tres días tiene el fiscal nacional para responder al escrito ingresado este martes.

Juan Pablo Andrews 
Juan Pablo Andrews
El defensor penal público, Víctor Providel realiza declaración en la Fiscalía Centro Norte por la tercera arista del caso Monsalve. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Para las 15.00 de este miércoles estaba programado que el defensor penal público Víctor Providel -quien defiende al exsubsecretario Manuel Monsalve- prestar su testimonio frente a los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir.

Se trata de una citación emanada por el Ministerio Público en el marco de una tercera arista en la investigación por violacion y abuso sexual contra la exautoridad. Esta causa surgió luego de que la funcionaria que acusó a Monsalve de delitos sexuales también denunciara estar siendo víctima de amenazas y acoso por parte de su expareja, un sujeto de nacionalidad uruguaya de nombre Fernando Silva.

Es ahí donde Providel, quien figura como imputado en esta causa, ha sido vinculado con Silva y otro sujeto chileno de nombre Maximiliano Sepúlveda. Según un informe de la Policía de Investigaciones, Providel mantuvo varios diálogos con Sepúlveda, quien habría buscado contactos de prensa con la finalidad de difundir videos íntimos de la mujer.

Es por ello que Armendáriz y Jacir citaron a Providel para que explicara cuál era su vínculo y qué acciones realizó para que dichas acciones se concretaran. Sin embargo, la Defensoría Penal Pública (DPP) tenía preparado un contraataque que los fiscales no esperaban.

El contraataque

Providel cruzó por el sector de estacionamientos que une la Defensoría con la Fiscalía Centro Norte acompañado de su abogada, la defensora penal pública de la zona Oriente, Marcela Araya, del defensor Felipe Ibáñez y de la jefa de prensa de la DPP, María Eugenia González.

Ingresó a la oficina donde se tomaría su declaración a eso de las 15.20, pero a las 15.40 la diligencia ya había concluido. Providel no pronunció palabras referentes al caso.

Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Momentos previos a la diligencia ante los fiscales Centro Norte, la defensora Araya ingresó al Ministerio Público una solicitud para inhabilitar a Armendáriz y Jacir en la arista por amenazas. Desde la Fiscalía confirmaron a este medio que el escrito fue ingresado este martes.

Según explicó Araya ante la prensa, donde no aceptó preguntas, dichos fiscales no podían investigar la causa original y también al defensor del imputado. “Consideramos que esta solicitud va a ser aceptada por el Ministerio Público para garantizar la transparencia y la objetividad en esta investigación”, aseguró Araya.

La defensora afirmó que, tras revisar la carpeta investigativa, no hay hechos constitutivos de delitos cometidos por Providel. “Quiero destacar que hemos revisado la carpeta de investigación y no hemos encontrado ningún precedente que dé cuenta que don Víctor Providel haya realizado hechos que sean constitutivos de delito. En razón de ello, creemos que la persecución penal en su contra claramente atenta contra el derecho a la defensa”.

Marcela Araya, defensora penal pública. Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Los hechos por los cuales está siendo investigado Víctor Providel son los mismos hechos que están relacionados con la causa del señor Monsalve”, agregó.

Legalmente, el fiscal nacional Ángel Valencia tiene plazo máximo de tres días para responder a la solicitud.

Araya explicó que Providel no prestará declaración hasta que se resuelva la solicitud de inhabilidad. Además precisó que al defensor lo protege el secreto de confidencialidad ante su representado, lo que dificultaría cualquier declaración que pueda dar sobre los hechos.

Providel hasta este miércoles se mantenía como abogado de Monsalve, según señalaron desde la Defensoría Penal Pública.

