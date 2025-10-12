SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Dejan en prisión preventiva a hombre por el femicidio de su cónyuge en Cartagena

Según detallaron desde el Ministerio Público, el individuo habría intentado hacer pasar el crimen como un suicidio.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Foto: Referencial/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

En prisión preventiva fue dejado un sujeto de iniciales C.R.A.B. por el delito de femicidio, el que habría cometido en contra de su cónyuge en la comuna de Cartagena, Región de Valparaíso, el pasado jueves 9 de octubre.

Fue formalizado este domingo en el Juzgado de Garantía de San Antonio. El Ministerio Público solicitó la máxima cautelar contra el imputado al considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad.

El fiscal (s) de San Antonio, Ricardo Mendez, habría detallado además que en la solicitud se consideró el delito que se le imputa a este sujeto y que además habría intentando encubrir el crimen simulando que había sido un suicidio.

“Esto es, dejar una misiva suicida con su puño y letra, colgar un cable eléctrico desde una viga, el que no tiene la capacidad para resistir un cuerpo, ni presentar señales de haber sido cortado o siquiera anudado. Además, la víctima presentaba lesiones propias de un estrangulamiento y no de un suicidio”, explicó Mendez.

El tribunal determinó un plazo para la investigación de 90 días.

Lee también:

Más sobre:PolicialCartagenaFemicidioFiscalía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Marcha por la Resistencia de los Pueblos” en Santiago terminó con cuatro detenidos y algunos desórdenes

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas

Avión se estrella contra estacionamiento de camiones en Texas

Detienen a tres sujetos tras robo a una casa en Vitacura: fueron capturados en Las Condes tras persecución policial

Primer ministro israelí advierte que “la lucha no ha terminado” en medio de tregua con Hamas

Accidente de tránsito que involucró a seis vehículos deja un fallecido y 14 lesionados en Cunco

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

3.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

5.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

“Marcha por la Resistencia de los Pueblos” en Santiago terminó con cuatro detenidos y algunos desórdenes
Chile

“Marcha por la Resistencia de los Pueblos” en Santiago terminó con cuatro detenidos y algunos desórdenes

Dejan en prisión preventiva a hombre por el femicidio de su cónyuge en Cartagena

Detienen a tres sujetos tras robo a una casa en Vitacura: fueron capturados en Las Condes tras persecución policial

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”
Negocios

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”

China culpa a EEUU por el aumento de las tensiones comerciales

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé
Tendencias

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Festejo africano en Rancagua: Marruecos deja en el camino a Estados Unidos y se mete en semifinales del Mundial Sub 20
El Deportivo

Festejo africano en Rancagua: Marruecos deja en el camino a Estados Unidos y se mete en semifinales del Mundial Sub 20

El quinto representante africano en el Mundial: Ghana se impone con holgura en su grupo y clasifica a Norteamérica 2026

La cabeza de Mary Valencia instala a Colo Colo en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas
Mundo

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas

Avión se estrella contra estacionamiento de camiones en Texas

Primer ministro israelí advierte que “la lucha no ha terminado” en medio de tregua con Hamas

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen