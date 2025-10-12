Dejan en prisión preventiva a hombre por el femicidio de su cónyuge en Cartagena

En prisión preventiva fue dejado un sujeto de iniciales C.R.A.B. por el delito de femicidio, el que habría cometido en contra de su cónyuge en la comuna de Cartagena, Región de Valparaíso, el pasado jueves 9 de octubre.

Fue formalizado este domingo en el Juzgado de Garantía de San Antonio. El Ministerio Público solicitó la máxima cautelar contra el imputado al considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad.

El fiscal (s) de San Antonio, Ricardo Mendez, habría detallado además que en la solicitud se consideró el delito que se le imputa a este sujeto y que además habría intentando encubrir el crimen simulando que había sido un suicidio.

“Esto es, dejar una misiva suicida con su puño y letra, colgar un cable eléctrico desde una viga, el que no tiene la capacidad para resistir un cuerpo, ni presentar señales de haber sido cortado o siquiera anudado. Además, la víctima presentaba lesiones propias de un estrangulamiento y no de un suicidio”, explicó Mendez.

El tribunal determinó un plazo para la investigación de 90 días.