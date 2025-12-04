Delegada Minvu por megatoma de San Antonio dice que eventual juicio “corre por un carril paralelo” y no afecta el desarrollo del proyecto

Durante la mañana de este jueves, la delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la megatoma de San Antonio, Gloria Maira, se refirió a la situación que se vive en el lugar tras la decisión del Gobierno de expropiar parte del terreno señalando que si los dueños deciden judicializar la situación esto no detendría el proyecto.

En conversación con Radio ADN, es que la delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo señaló que “si hubiera un requerimiento judicial de los propietarios en razón del precio, eso corre por guía paralela. No afecta el desarrollo del proyecto habitacional”.

Según explicó, “pareciera que hay que esperar que el litigio termine para desarrollar el proyecto, y no es así. En la medida en que el decreto se publica y que los fondos quedan en el tribunal, el Estado pasa a tener el dominio y el eventual juicio que se abra corre por un carril paralelo”.

En la ocasión, Maira además se refirió a los fondos que serán utilizados para la compra del terreno apuntando que estos son del Ministerio y que corresponden a la glosa de asentamientos precarios.

De acuerdo a lo que detalló, “los 11.000 millones, corresponden al valor que otorgan las tasaciones de Serviu. Y ahora, los peritos pueden establecer un valor que puede acercarse a eso y habrá una diferencia, y esa diferencia, por supuesto, que hay que cubrirla”.

“Se ha escuchado en los medios de comunicación que ellos (los propietarios) han anunciado una judicialización, pero es resorte de ellos ver cuándo lo van a hacer. Yo imagino que una vez que se tenga el precio de la expropiación, que la Comisión de Peritos diga cuál es el precio de la expropiación, ellos procederán en consecuencia”, añadió.

En la ocasión, la delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, además se refirió al proceso de expropiación señalando que “el proceso de expropiación no es un proceso que puede tomar años. Si se llegara a judicializar por razones de precios, un juicio sí puede durar mucho tiempo”.