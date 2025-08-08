Delincuentes roban casa de subsecretaria de Patrimonio Cultural en Providencia

Personal del OS-9 de Carabineros y Labocar se trasladó esta tarde hasta la casa de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, en Providencia, luego de que se denunciara un robo en el domicilio de la autoridad.

Según información preliminar, el hecho se habría registrado cerca de las 18.25 de este jueves, cuando desconocidos escalaron el cierre perimetral para ingresar al domicilio de la subsecretaria. Ahí, sustrajeron especies -las cuales no han sido especificadas-, en momentos en que Pérez no se encontraba en su interior.

Inicialmente llegaron al lugar efectivos de la policía uniformada, y momentos más tarde la Fiscalía Metropolitana Oriente dispuso el trabajo del equipo especializado de la institución, con el fin de dar con los responsables y los objetos sustraidos.

Al respecto, el teniente Nicolás Painepi, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, sostuvo que “al momento de los hechos no se encontraban moradores dentro del inmueble”.

La autoridad agregó que el robo “fue alertado por ujn vecino, que se encontraba en las inmediaciones, que divisó a unos sujetos que se encontraban merodeando el inmueble y quien dio aviso a la subsecretaria”.