Denuncian intento de atentado contra Alexander Maita, líder del Comando con Venezuela en Chile

Este martes, desde el Comando con Venezuela en Chile, denunciaron el intento de atentado contra la vida del líder del grupo de venezolanos exiliados en el país, Alexander Maita, perpetrado por al menos cuatro desconocidos.

De acuerdo a la denuncia y los registros de videos de cámaras de seguridad, Maita conducía su vehículo -mientras iba acompañado por su esposa y suegro- cuando llegó al condominio donde reside en la capital.

En ese momento, cuando esperaba que se abriera el portón eléctrico de acceso, desde un auto que se encontraba detrás del suyo, descienden tres sujetos que intentan darle alcance, uno de ellos apuntaba un arma contra el móvil del coordinador.

A raíz de lo anterior, desde el grupo emitieron una declaración, donde confirmaron lo sucedido. “Denunciamos públicamente el atentado que sufrió Alexander Maita coordinador del Comando con Venezuela en Chile, un hecho que se enmarca en un patrón creciente de hostigamiento y persecución política más allá de las fronteras venezolanas", señaló el comunicado del Comando Mundo con Vzla.

Sobre los hechos ocurridos, el grupo aseguró que los sujetos “exhibieron abiertamente un arma de fuego, en un acto de clara intimidación y amenazada contra su vida”.

Asimismo, sostienen que Maita actualmente se encuentra resguardado y estampó una denuncia frente a los organismos policiales y judiciales del país.

“Este no es un hecho aislado ni un acto de delincuencia común. Alexander Maita es la cara visible y el principal referente de las fuerzas democráticas venezolanas en Chile, país que alberga a una de las mayores comunidades de exiliados venezolanos del mundo", añadieron.

Dentro de su declaración, recordaron que “en este territorio, se perpetró el asesinato del teniente coronel Ronald Ojeda, crimen que organismos internacionales de derechos humanos han calificado como el caso más grave de persecución transnacional ejecutada por agentes del régimen de Nicolás Maduro".

De igual forma, apuntaron contra el gobierno, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Poder Judicial, para que se realice “una investigación inmediata, exhaustiva y sin dilaciones, que llegue hasta las últimas consecuencias”.

“No aceptaremos que este atentado sea minimizado o archivado como un incidente menor. La vida de un dirigente político venezolano, reconocido y respetado, ha sido puesta en riesgo en suelo chileno, en un claro ataque de persecución y asedio transnacional”, manifestaron.