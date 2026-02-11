SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Denunciantes de Felipe Berríos: “Hemos tenido que enfrentarnos, sin recursos, a un hombre poderoso y sin escrúpulos”

    En una carta difundida esta semana, expresan “angustia” de ver como, habiendo vivido todo este proceso el religioso "se vuelve a erigir ahora como mártir”.

    José Navarrete 
    José Navarrete
    Foto Juan Farias / Diario La Tercera

    En diciembre del año pasado se conoció que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el máximo órgano encargado de la justicia canónica en la Iglesia Católica, acordó dejar sin efecto las sanciones de restricción al ejercicio del ministerio y la expulsión de la Compañía de Jesús que se habían impuesto a Felipe Berríos.

    La entidad declaró no haber llegado a una “suficiente certeza moral sobre la comisión de los delitos denunciados” respecto al religioso radicado en La Chimba de Antofagasta.

    En una resolución de 16 páginas, la última palabra de la justicia canónica determinó que los cuatro hechos más graves –correspondientes a eventuales faltas al sexto mandamiento– carecían de lógica interna y externa.

    También en diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó su sentencia definitiva en la investigación penal contra el sacerdote y dejó sin efecto una parte de la resolución del 34° Juzgado del Crimen de Santiago que -al dictar sobreseimiento por prescripción- había dado por establecida la participación de Berríos en un delito de connotación sexual.

    ¿Qué señalaron las denunciantes?

    Mediante un texto difundido esta semana, publicado en el sitio redsobrevivientes.org, las denunciantes insistieron en sus acusaciones y cuestionan las decisiones sobre el caso.

    “Hemos tenido que enfrentarnos, sin recursos, a un hombre poderoso y sin escrúpulos, con acceso a abogados de renombre, tanto en lo penal como en lo canónico, y asesoría comunicacional, con espacio en los medios de comunicación que solo quieren escuchar la voz del acusado”, plantearon.

    En esa línea, critican la declaración que hizo el religioso de que la verdad lo “ha hecho libre” y expresan “angustia” de “ver como, habiendo vivido todo este proceso de investigación, sanción y luego apelación, Felipe Berrios se vuelve a erigir ahora como mártir”.

    “Tenemos miedo, sabemos que nos enfrentamos a una persona hábil, lleno de contactos, con conocidos y amistades dentro de las más altas esferas del poder de la Iglesia, los medios de comunicación y la sociedad chilena, quienes han preferido respaldarlo con resquicios legales que enfrentarse a las consecuencias de asumir la verdad que les mostramos”, expresaron.

    La carta de tres de las denunciantes de Berríos indica que en el Vaticano el religioso contó con la defensa de una abogada canonista.

    “La lógica presentada en el fallo de apelación de Berrios, bajo la cual ‘no se encuentra certeza moral a nuestros relato’ fue una nueva puñalada al corazón, una revictimización profunda y un insulto al proceso de investigación al que nos sometimos”,, manifestaron.

