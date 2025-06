Desbordes acusa “intervención” de La Moneda y critica a Etcheverry por abordar dichos de Landerretche: “Es la vocera de la primaria”

Santiago 23 de enero 2025. Se realiza un unto de prensa luego de una reunion de directorio del proyecto Nueva Alameda. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El alcalde de Santiago y vocero de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei (UDI), Mario Desbordes (RN) señaló en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, que La Moneda no está actuando bajo las normativas que estableció Contraloría de cara a las elecciones.

Las acusaciones del jefe comunal no son nuevas. Ya son varias veces que Chile Vamos eleva críticas por la parcialidad del Ejecutivo respecto a los candidatos oficialistas y las primarias que se celebrarán este 29 de junio.

Este martes, en el segmento Mano a Mano, Desbordes remarcó que hay una "intervención política abierta”.

En particular, Desbordes apuntó a las declaraciones de la ministra vocera (s) Aisén Etcheverry sobre la polémica con Óscar Landerretche y el Frente Amplio.

Al ser consultada por la tensión entre los bloques, la portavoz destacó que el oficialismo “logró construir un pacto para crear una primaria, lo que habla de una capacidad de gobernabilidad”.

Respecto a los dichos del economista, Etcheverry señaló: “Desde la vocería lo sabemos bien; una mala cuña puede perseguirnos por semanas. No necesariamente representan lo que las distintas candidaturas o posiciones aspiran".

Ante esto, el alcalde criticó: “Yo veo a autoridades de gobierno diciendo, oye no se preocupen que vamos a estar todos unidos detrás del que gane. Eso no corresponde. La vocera ayer en un esfuerzo que está haciendo la izquierda para intentar mostrar unidad, que ha sido bien difícil después de las declaraciones cruzadas que han habido, es un acto que me parece que se aleja mucho del rol de vocera”.

El vocero de Matthei fue más allá y calificó a Etcheverry como “la vocera de la primaria”.

“Esa es una intervención abierta, está contraviniendo todas las normas al respecto, no solo las éticas, también las instrucciones de Contraloría”, concluyó.