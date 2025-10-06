SUSCRÍBETE
Nacional

Desconocidos abaten a tiros a ciudadano venezolano en pleno centro de Rancagua

Personal de la PDI y de la Fiscalía ECOH se encuentran trabajando en el lugar para tratar de esclarecer la dinámica del hecho y dar con los responsables.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
pdi referencial temática

Un ciudadano venezolano, mayor de edad, fue abatido a tiros esta tarde por desconocidos en pleno centro de Rancagua, según informaron desde la PDI.

El hecho se registró pasadas las 15 horas en calle Balmaceda, en cercanías de la Av. Libertador Bernardo O’Higgins, próximo a una estación de servicio.

Ahí, un grupo indeterminado de sujetos, por razones que se investigan, abrió fuego contra el afectado, quien falleció pese a ser trasladado de urgencia al Hospital de Rancagua.

El fiscal jefe de Análisis Criminal O’Higgins, Carlos Fuentes, señaló que personal policial dio alerta a la Fiscalía, la que dispuso el trabajo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Rancagua.

Al respecto, sostuvo que se informó sobre “unos disparos en la vía pública respecto de una víctima, que es un ciudadano venezolano. Él es trasladado al hospital en riesgo vital, lugar donde falleció”.

El persecutor agregó que la víctima “fue atacada con un arma de fuego, al parecer una pistola”.

Por su parte, el jefe de la BH Rancagua, subprefecto Juan Reyes, informó que su brigada, junto a personal del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI, se encuentran realizando diligencias -incluyendo el análisis de evidencia balística y trabajo científico técnico- para dilucidar cómo se registró el hecho y dar con sus autores.

Asimismo, la policía civil se encuentra realizando “empadronamiento de testigos, como asimismo, buscando los recorridos que utilizaron los autores para poder tener grabaciones de respaldo y poner hacer un análisis de la criminodinámica del hecho”, relevó.

Además, los efectivos entrevistaron a familiares de la víctima, en busca de información que pueda aclarar el homicidio.

