Desconocidos disparan en varias ocasiones contra base municipal en Estación Central

Una base municipal fue atacada con armas de fuego en horas de la madrugada en la comuna de Estación Central.

Los hechos se registraron pasadas las 4:00 de la madrugada, cuando desconocidos dispararon en varias ocasiones contra el lugar.

Según detalló el capitán de Carabineros, Andrés Said, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Central, “personal que se encontraba al interior, que corresponde a la Municipalidad de la Estación Central, al interior de una base municipal, visualiza sobre la calzada evidencia balística, por lo cual llaman de forma inmediata a carabineros”.

De acuerdo a lo que agregó, al llegar Carabineros al lugar encuentran evidencia balística, apuntando que “una reja perimetral mantiene un impacto balístico. Posteriormente se ingresa hasta esta base, con la finalidad de verificar si es que hay algún lesionado o daño, en algún vehículo municipal, donde por ahora no se mantiene ningún daño ni lesionado”.

“Por lo indicado por estos inspectores, ellos se encontraban al interior y salen netamente producto de los ruidos efectuados en el exterior provocados, en este caso, por impactos balísticos”, mencionó, a la vez que apuntó que personal policial está realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos e identificar al o los atacantes.

Los sujetos habrían disparado en al menos ocho ocasiones de acuerdo a los testigos.