Desconocidos provocan desórdenes en las inmediaciones de Plaza Italia en una nueva conmemoración del estallido social

Carabineros informó la tarde de este sábado del desarrollo de diversos desórdenes en pleno centro de Santiago. Específicamente, desconocidos estarían provocando desmanes en la Alameda, en las inmediaciones de Plaza Italia, todo esto en una nueva conmemoración del estallido social.

Según detalló la institución policial, diversas personas habrían comenzado a destruir propiedad pública en el lugar, lo que llevó a que se establecieran desvíos desde Plaza Italia hacia el poniente.

En los registros compartidos por Carabineros, también señalan que los sujetos habrían comenzado a lanzar objetos contundentes y fuegos artificiales a los agentes policiales.

También se habrían comenzado a realizar barricadas incendiarias en el lugar, lo que llevó a que personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros interviniera.

#Ahora | 📍Santiago: Delincuentes realizan barricadas incendiarias en las inmediaciones de #PlazaItalia, Carabineros de Control de Orden Público intervienen inmediatamente en el lugar. Prefiera vías alternativas.#EnDesarrollo pic.twitter.com/9b9wcbJhDu — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) October 18, 2025

NOTICIA EN DESARROLLO...