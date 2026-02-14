Desde Palestina hasta el Caribe: las ayudas humanitarias de Chile bajo la administración Boric

El reciente anuncio del gobierno del Presidente Gabriel Boric de destinar un millón de dólares en ayuda humanitaria a Cuba ha puesto el foco en el “fondo Chile contra el hambre y la pobreza”. Esta política ha permitido canalizar recursos a través de organismos multilaterales para la asistencia a civiles afectados por crisis humanitarias o desastres.

El fondo es gestionado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid), en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde su creación en 2011, Chile ha apoyado diversos proyectos de cooperación y entregado ayuda humanitaria en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, África y Asia Pacífico.

Durante la actual administración, la cooperación internacional se ha enmarcado además en la denominada Política Exterior Feminista, iniciativa que busca fortalecer la presencia de Chile en crisis humanitarias internacionales con especial énfasis en mujeres, niñas y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Previo al anuncio de la ayuda humanitaria a Cuba, el gobierno ya había activado este mecanismo en distintos escenarios.

Gaza

En 2025, Chile destinó 100 mil dólares para la entrega de “kits de dignidad” a mujeres y adolescentes en la Franja de Gaza, a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Un año antes, en 2024, se concretó otra contribución por 100 mil dólares para apoyar iniciativas educativas y juveniles en Gaza, canalizadas mediante la Unesco.

Palestina y Ucrania

En 2023, el Ejecutivo informó aportes por un total de 500 mil dólares destinados a crisis humanitarias en Palestina y Ucrania.

En el caso palestino, parte de los recursos se dirigieron a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA), mientras que en Ucrania la ayuda se enfocó en asistencia a la población civil afectada por el conflicto armado.

Caribe

La cooperación también se ha extendido al Caribe. En 2024, Chile activó ayuda para Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Granada tras el impacto del huracán Beryl, aportando recursos para enfrentar los daños provocados por el fenómeno climático.

Bolivia

En 2023 se envió a Bolivia una donación de cascos, pantalones y camisas ignífugas, guantes, raciones de alimentos, agua mineral para combatir los incendios forestales que afectaron a ese país. La ayuda fue gestionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).