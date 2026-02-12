La Moneda confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba y desata cuestionamientos en la derecha

En medio de presiones emanadas desde el Partido Comunista (PC), la mañana de este jueves el gobierno del Presidente Gabriel Boric finalmente anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba, en medio del bloqueo que sufre la isla en manos de Estados Unidos.

En un punto de prensa en La Moneda, el canciller Alberto van Klaveren dijo: “Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba”. Según especificó el titular de Relaciones Exteriores, los recursos para la cooperación a la isla serán a través del fondo especial “Chile contra el hambre y la pobreza”.

Este fondo es un presupuesto específico para ayuda humanitaria e iniciativas de desarrollo que tiene la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), y cuya implementación se hace en conjunto con las agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El canciller, en su alocución, hizo alusión a que en otras oportunidades Chile hizo lo mismo con Ucrania, la situación en Gaza y la consecuencia del paso de huracanes en el Caribe.

“Estamos evaluando exactamente la magnitud del aporte. Es un aporte de carácter absolutamente humanitario destinado al pueblo cubano a través de agencias de Naciones Unidas. Nosotros creemos que podremos hacer un anuncio más específico entre hoy (jueves) y mañana (viernes)”, explicó Van Klaveren.

Con todo, el secretario de Estado descartó que la decisión esté relacionada con las declaraciones de dirigentes y figuras del PC. Esto, porque tras el anuncio de Vallejo, desde la DC acusaron al gobierno de ser pauteado por los comunistas.

“Estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo”, remarcó.

Desde el gobierno aseguran que la determinación de enviar ayuda humanitaria se tomó hace unos días en base los reportes enviados por la misión de Chile en la Habana que encabeza la embajadora Patricia Esquenazi. El monto se definirá tras la autorización pendiente de la Dipres y se canalizará a través de Unicef.

Críticas

El anuncio no estuvo exento de controversias. Desde la derecha, varios dirigentes hicieron ver su desacuerdo con la medida adoptada por La Moneda. Sobre todo, en consideración de que el propio Boric ha reconocido que en Cuba se vive una dictadura -y que Fidel Castro fue un dictador-.

“Si el gobierno quiere dar una ayuda de verdad, lo que tiene que hacer es respaldar las iniciativas de la comunidad internacional que pongan fin de una vez a una de las dictaduras más crudas y violentas que ha tenido que sufrir un pueblo latinoamericano durante los últimos 100 años”, dijo el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Desde Evópoli, el senador Felipe Kast planteó que “el gobierno de Gabriel Boric una vez más (está) del lado equivocado de la historia”. El excandidato presidencial sostuvo que “en vez de celebrar que por fin la dictadura está a punto de caer, dado que no recibe apoyo de Venezuela (...), decide salir a ayudar con limosnas a la dictadura más cruel y longeva de América“.

El también senador Iván Moreira (UDI), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, aseveró que “la primera prioridad que tiene que tener el gobierno son los damnificados de los incendios en Chile". De todas formas, el legislador hizo la distinción de que “si son alimentos para el pueblo (cubano), sí. Chile es un país solidario por sobre las diferencias ideológicas”.

El diputado libertario Johannes Kaiser fue un paso más allá y afirmó: “Se roban la plata para la reconstrucción, pero pretenden mandar plata para salvar la tiranía de los Castro. Es obligación del futuro gobierno (el liderado por José Antonio Kast) el impedir por todos los medios a su alcance, que este nuevo fraude a los chilenos se concrete".

En conversación con CNN, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió a ese tipo de cuestionamientos. “Esto no se trata de apoyos políticos. Las ayudas humanitarias no son apoyos políticos, son ayudas humanitarias“, enfatizó.

Boric: “Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño...”

El mensaje luego fue reforzado por el Presidente Boric, a través de X. “Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes (...). Realizaremos un aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos, y hacemos un llamado a terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones”, escribió el Mandatario.

Presidentes Gabriel Boric y Miguel Díaz-Canel.

En contraste, en el actual oficialismo la medida adoptada por el Ejecutivo fue respaldada. Sobre todo al interior del PC, la colectividad que esta semana comenzó a exigir que Chile siguiera el ejemplo de México y envíe ayuda humanitaria.

“Valoramos la decisión política que ha adoptado el gobierno al concretar esta colaboración humanitaria (...). Es una señal correcta y coherente frente a la crisis que vive hoy el pueblo cubano (...)”, afirmó la diputada Nathalie Castillo (PC), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara.

Por su parte, la diputada Lorena Pizarro, jefa de la bancada comunista, afirmó que es “La solidaridad con Cuba es urgente, no puede ser que normalicemos una acción criminal como la que está llevando adelante el gobierno de Donald Trump”.

La directiva del Partido Socialista, que encabeza la senadora Paulina Vodanovic, emitió una declaración pública que respalda la decisión del gobierno. “En lo inmediato, se hace imprescindible atender las necesidades más urgentes del pueblo cubano mediante ayuda humanitaria, tal como en los últimos años lo hemos hecho con Ucrania y Palestina“, sostuvieron.

El PS, además, instó al Ejecutivo a “realizar gestiones orientadas a terminar con el bloqueo petrolero, así como a iniciar un diálogo político amplio en Cuba, respetando los derechos humanos”.

“Chile puede hacerlo en coordinación con otros países, como México, Brasil, Uruguay, Colombia y República Dominicana, por ejemplo. También debiera solicitarse al Papa León XIV que participe de este proceso de diálogo, que permita buscar una solución evitando más sufrimiento”, sugirieron los socialistas.

Desde la DC, fue el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, quien lamentó la decisión del Ejecutivo. “Lo que hace el gobierno en relación a la ayuda humanitaria a Cuba es una señal ambigua y compleja”.

Y añadió: “Esta decisión del gobierno fue influida fuertemente por las presiones del PC chileno, y eso me parece un error grave”.