SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La Moneda confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba y desata cuestionamientos en la derecha

    El canciller informó que se destinarán recursos del fondo "Chile contra el hambre y la pobreza" a la isla. Desde los distintos partidos de oposición criticaron la decisión. "La prioridad son los damnificados de los incendios", sostuvo Iván Moreira (UDI). Desde el PS propusieron que Chile contribuya a la recuperación del diálogo político en Cuba, con mediación del Papa León XIV.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Nicolás Quiñones
    Canciller Alberto van Klaveren Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En medio de presiones emanadas desde el Partido Comunista (PC), la mañana de este jueves el gobierno del Presidente Gabriel Boric finalmente anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba, en medio del bloqueo que sufre la isla en manos de Estados Unidos.

    En un punto de prensa en La Moneda, el canciller Alberto van Klaveren dijo: “Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba”. Según especificó el titular de Relaciones Exteriores, los recursos para la cooperación a la isla serán a través del fondo especial “Chile contra el hambre y la pobreza”.

    Este fondo es un presupuesto específico para ayuda humanitaria e iniciativas de desarrollo que tiene la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), y cuya implementación se hace en conjunto con las agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

    El canciller, en su alocución, hizo alusión a que en otras oportunidades Chile hizo lo mismo con Ucrania, la situación en Gaza y la consecuencia del paso de huracanes en el Caribe.

    “Estamos evaluando exactamente la magnitud del aporte. Es un aporte de carácter absolutamente humanitario destinado al pueblo cubano a través de agencias de Naciones Unidas. Nosotros creemos que podremos hacer un anuncio más específico entre hoy (jueves) y mañana (viernes)”, explicó Van Klaveren.

    Con todo, el secretario de Estado descartó que la decisión esté relacionada con las declaraciones de dirigentes y figuras del PC. Esto, porque tras el anuncio de Vallejo, desde la DC acusaron al gobierno de ser pauteado por los comunistas.

    “Estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo”, remarcó.

    Desde el gobierno aseguran que la determinación de enviar ayuda humanitaria se tomó hace unos días en base los reportes enviados por la misión de Chile en la Habana que encabeza la embajadora Patricia Esquenazi. El monto se definirá tras la autorización pendiente de la Dipres y se canalizará a través de Unicef.

    Críticas

    El anuncio no estuvo exento de controversias. Desde la derecha, varios dirigentes hicieron ver su desacuerdo con la medida adoptada por La Moneda. Sobre todo, en consideración de que el propio Boric ha reconocido que en Cuba se vive una dictadura -y que Fidel Castro fue un dictador-.

    “Si el gobierno quiere dar una ayuda de verdad, lo que tiene que hacer es respaldar las iniciativas de la comunidad internacional que pongan fin de una vez a una de las dictaduras más crudas y violentas que ha tenido que sufrir un pueblo latinoamericano durante los últimos 100 años”, dijo el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

    Desde Evópoli, el senador Felipe Kast planteó que “el gobierno de Gabriel Boric una vez más (está) del lado equivocado de la historia”. El excandidato presidencial sostuvo que “en vez de celebrar que por fin la dictadura está a punto de caer, dado que no recibe apoyo de Venezuela (...), decide salir a ayudar con limosnas a la dictadura más cruel y longeva de América“.

    El también senador Iván Moreira (UDI), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, aseveró que “la primera prioridad que tiene que tener el gobierno son los damnificados de los incendios en Chile". De todas formas, el legislador hizo la distinción de que “si son alimentos para el pueblo (cubano), sí. Chile es un país solidario por sobre las diferencias ideológicas”.

    El diputado libertario Johannes Kaiser fue un paso más allá y afirmó: “Se roban la plata para la reconstrucción, pero pretenden mandar plata para salvar la tiranía de los Castro. Es obligación del futuro gobierno (el liderado por José Antonio Kast) el impedir por todos los medios a su alcance, que este nuevo fraude a los chilenos se concrete".

    En conversación con CNN, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió a ese tipo de cuestionamientos. “Esto no se trata de apoyos políticos. Las ayudas humanitarias no son apoyos políticos, son ayudas humanitarias“, enfatizó.

    Boric: “Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño...”

    El mensaje luego fue reforzado por el Presidente Boric, a través de X. “Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes (...). Realizaremos un aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos, y hacemos un llamado a terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones”, escribió el Mandatario.

    Presidentes Gabriel Boric y Miguel Díaz-Canel.

    En contraste, en el actual oficialismo la medida adoptada por el Ejecutivo fue respaldada. Sobre todo al interior del PC, la colectividad que esta semana comenzó a exigir que Chile siguiera el ejemplo de México y envíe ayuda humanitaria.

    “Valoramos la decisión política que ha adoptado el gobierno al concretar esta colaboración humanitaria (...). Es una señal correcta y coherente frente a la crisis que vive hoy el pueblo cubano (...)”, afirmó la diputada Nathalie Castillo (PC), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara.

    Por su parte, la diputada Lorena Pizarro, jefa de la bancada comunista, afirmó que es “La solidaridad con Cuba es urgente, no puede ser que normalicemos una acción criminal como la que está llevando adelante el gobierno de Donald Trump”.

    La directiva del Partido Socialista, que encabeza la senadora Paulina Vodanovic, emitió una declaración pública que respalda la decisión del gobierno. “En lo inmediato, se hace imprescindible atender las necesidades más urgentes del pueblo cubano mediante ayuda humanitaria, tal como en los últimos años lo hemos hecho con Ucrania y Palestina“, sostuvieron.

    El PS, además, instó al Ejecutivo a “realizar gestiones orientadas a terminar con el bloqueo petrolero, así como a iniciar un diálogo político amplio en Cuba, respetando los derechos humanos”.

    “Chile puede hacerlo en coordinación con otros países, como México, Brasil, Uruguay, Colombia y República Dominicana, por ejemplo. También debiera solicitarse al Papa León XIV que participe de este proceso de diálogo, que permita buscar una solución evitando más sufrimiento”, sugirieron los socialistas.

    Desde la DC, fue el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, quien lamentó la decisión del Ejecutivo. “Lo que hace el gobierno en relación a la ayuda humanitaria a Cuba es una señal ambigua y compleja”.

    Y añadió: “Esta decisión del gobierno fue influida fuertemente por las presiones del PC chileno, y eso me parece un error grave”.

    Más sobre:La MonedaPolíticaPresidente Gabriel BoricCubaPCPartido Comunista

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Expertos discrepan sobre la fórmula del proyecto eléctrico que el gobierno busca heredar a la administración de Kast

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele

    Entra a operar la última etapa de Ley de Plásticos de un Solo Uso con dudas sobre su implementación

    Lo más leído

    1.
    La reinvención de Crispi: exjefe del Segundo Piso de Boric abre consultora

    La reinvención de Crispi: exjefe del Segundo Piso de Boric abre consultora

    2.
    Ripamonti versus Ramos: el duelo por informe de Contraloría que impacta al Frente Amplio

    Ripamonti versus Ramos: el duelo por informe de Contraloría que impacta al Frente Amplio

    3.
    “Señal coherente” e “inaceptable”: las reacciones que provocó el anuncio del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    “Señal coherente” e “inaceptable”: las reacciones que provocó el anuncio del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    4.
    Mario Olavarría, diputado electo de UDI: “Kast debiera incorporar un tonelaje político relevante para poder hacer frente a la oposición”

    Mario Olavarría, diputado electo de UDI: “Kast debiera incorporar un tonelaje político relevante para poder hacer frente a la oposición”

    5.
    Aumenta la cantidad mínima de militantes que requiere un partido político para constituirse

    Aumenta la cantidad mínima de militantes que requiere un partido político para constituirse

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud
    Chile

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud

    Entra a operar la última etapa de Ley de Plásticos de un Solo Uso con dudas sobre su implementación

    Mario Olavarría, diputado electo de UDI: “Kast debiera incorporar un tonelaje político relevante para poder hacer frente a la oposición”

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos
    Negocios

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Expertos discrepan sobre la fórmula del proyecto eléctrico que el gobierno busca heredar a la administración de Kast

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol
    El Deportivo

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista
    Cultura y entretención

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele
    Mundo

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele

    Trump revoca legislación de la era Obama que establecía que los gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud pública

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles